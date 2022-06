iOS 16 wird eine Reihe von neuen Funktionen mit sich bringen. Obwohl der überarbeitete Sperrbildschirm das Highlight des Updates darstellt, bietet Apple noch einige weitere praktische Neuerungen, darunter eine Funktion für die Einheiten-Konvertierung in iMessage, Notizen, Mail, Kalender und weiteren Apps.

iOS 16 hat eine systemweite Einheiten-Konvertierung

Mit iOS 15 können Währungen und Einheiten in Spotlight umgerechnet werden. iOS 16 unterstützt diese Funktion überall, wo man Text auswählen kann. Während Apple diese Funktion auf der Eröffnungskeynote der WWDC 2022 nicht erwähnt hat, entdeckte nun MacStories-Chefredakteur Federico Viticci die in iOS 16 integrierte Einheiten-Konvertierung.

Wenn ihr beispielsweise in einer Textnachricht an einen amerikanischen Freund erwähnt, dass es bei euch gerade 35 Grad Celsius ist, wird die Temperatur selbst als Unterstreichung dargestellt. Der Empfänger kann dann auf diesen „Link“ tippen, woraufhin ein Kontextmenü erscheint, das ihm zeigt, dass 35 Grad Celsius in 95 Grad Fahrenheit umgerechnet wird.

Oder vielleicht hat euer amerikanischer Freund gerade mit einer Nachricht geantwortet, die besagt, dass eine Apple-Veranstaltung um 13 Uhr pazifischer Zeit beginnt. Aber wir sind gerade zufällig auf mitteleuropäischer Zeit und das Umrechnen von Zeitzonen im Kopf hört sich nicht gerade nach Spaß an. Anstatt Google zu benutzen, tippt ihr einfach auf die angegebene Zeit in der Nachricht, um sofort zu sehen, wie 13 Uhr PT in MEZ umgerechnet wird.

iOS 16 rechnet die folgenden Einheiten um:

Währung

Entfernung

Temperatur

Zeitzonen

Volumen

Gewicht

Diese Funktion baut auf den bestehenden Technologien von Apple auf, namentlich auf der Funktion „Data Detectors“, die automatisch Daten, Zeiten, Währungen usw. erkennt. Für bestimmte Einheiten werden zusätzliche Optionen angezeigt. Wenn man beispielsweise eine Zeitzonen-Konvertierung durchführt, werden auch Optionen zum Erstellen eines Ereignisses oder einer Erinnerung unter Verwendung der ausgewählten Zeit angezeigt.