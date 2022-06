Vergangene Woche hatte Apple im Rahmen der WWDC Keynote die neue Generation des MacBook Air vorgestellt. Während sich das ebenfalls neu angekündigte 13 Zoll MacBook Pro ab heute bestellen lässt, müssen wir uns noch bis kommenden Monat auf das neue MacBook Air gedulden. Im Vorfeld hat Apple kürzlich eine neue Version von macOS 12.4 veröffentlicht, die sich speziell an die neuen Macs richtet. Diese hat unter anderem neue Wallpaper / Hintergrundbilder für das neue MacBook Air an Bord.

MacBook Air 2022: Wallpaper als Download

Falls die Vorstellung des neuen MacBook Air so komplett an euch vorbeigegangen ist, so möchten wir euch noch einmal kurz ins Boot holen. Apple hat vergangene Woche ein komplett neu entwickeltes MacBook Air vorgestellt. Diese setzt auf die Leistung des neuen M2 Chips, der die bahnbrechende Performance und Funktionalität des M1 weiter ausbaut. Neben einem komplett neuen Design und noch mehr Leistung hat das MacBook Air zudem ein größeres 13,6 Zoll Liquid Retina Display, eine 1080p HD Kamera, ein Soundsystem mit vier Lautsprechern, bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit und MagSafe Ladefunktion. Es ist jetzt in vier Finishes erhältlich – Silber, Space Grau, Mitternacht und Polarstern.

Oftmals bietet Apple für neue Macs spezielle Wallpaper / Hintergrundbilder an, so auch im Fall des neuen MacBook Air. Die kürzlich veröffentlichte neue Build von macOS 12.4 hat genau diese im Gepäck. Falls ihr euch schon einmal auf den Verkaufsstart des neuen MacBook Air vorbereiten möchtet, so habt ihr nun die Möglichkeit dazu.

Apple hat vier neue Hintergrundbilder erstellt, die zu den Farben des MacBook Air 2022 passen. Sie mischen Silbertöne mit Blau, Grün, Lila und Gelb. Zu jedem Wallpaper gibt es neben einer hellen Version auch eine dunkle Version. Die Kollegen von 9to5Mac haben das Ganze zusammengestellt.