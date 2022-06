Meross hat zum Wochenende eine überarbeitete Version seiner HomeKit-Nachttischlampe auf den Markt gebracht. Zum Verkaufsstart hält der Hersteller einen 25 Prozent Einführungsrabatt bereit, so dass ihr die smarte LED Nachttischlampe derzeit für reduzierte 28,49 Euro erhaltet.

Neue HomeKit-Nachttischlampe von Meross ab sofort verfügbar

Bei der neuen Nachttischlampe von Meross handelt es sich um ein Smart Home Produkt, welches sich sowohl mit Apple HomeKit, als auch mit Google Assistant und Amazon Alexa versteht.

Die Meross Nachttischlampe unterstützt kaltweißes und warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur zwischen 2000K-5700K. Darüberhinaus stehen 16 Millionen Farben zur Auswahl. Der Hersteller spricht von einer Helligkeit von 350 Lumen, die sich stufenweise zwischen 1 Prozent und 100 Prozent einstellen lässt. Die Nennleistung wird mit 7,5W angegeben.

Die Bedienung der HomeKit-Nachttischlampe erfolgt entweder direkt am Gerät per Toucheingabe oder wahlweise z.B. über die Meross-App, Apple Home-App oder eine andere HomeKit-fähige App. Natürlich könnt ihr die Lampe auch automatisiert in Szenen und Regeln einbinden.

Der Verkaufspreis liegt normalerweise bei 37,99 Euro. Auf der Amazon Produktseite zur Meross Nachttischlampe könnt ihr einen Gutschein aktivieren, der euch 25 Prozent Einführungsrabatt ermöglicht. So reduziert sich der Preis auf 28,49 Euro.