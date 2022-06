Von Zeit zu Zeit verschenkt Apple über seinen Book Store ein Buch bzw. Hörbuch. Aktuell ist dies wieder der Fall und ihr könnt euch „Alle singen im Chor – Maria Kallio ermittelt“ von Leena Lehtolainen als Gratis-Hörbuch sichern.

Apple Books: „Alle singen im Chor“ vorübergehend kostenlos

Vorübergehend könnt ihr euch das Hörbuch „Alle singen im Chor – Maria Kallio ermittelt“ (Band 1) kostenlos bei Apple Books sichern. Falls ihr Interesse an einem Finnland-Krimi bzw. grundsätzlich Interesse an diesem Genre habt, so greift zu.

Das Hörbuch wird wie folgt beschrieben

Böse Menschen kennen keine Lieder Im flachen Uferwasser eines Sees wird eine Leiche gefunden: Ein Mann wurde ermordet. Als Maria Kallio die Ermittlungen übertragen werden, befindet sie sich in einer schwierigen Situation: Sie kennt Jukka Peltonen aus Studienzeiten gut – ebenso wie die anderen Männer und Frauen, die mit ihm das Wochenende auf dem Land verbrachten. Sie alle sind Mitglieder eines Chors, seit Jahren befreundet, in ihrer Hingabe zur Musik und in wechselnden Liebschaften einander verbunden. Und doch hat iemand aus dem Chor Jukka ermordet Maria Kallio, die finnische Kommissarin, muss den Mörder im Freundeskreis entlarven. Maria Kallios erster Fall

Weitere Hörbücher der Reihe von Leena Lehtolainen könnt ihr euch zum Preis von je 3,99 Euro sichern. Hier findet ihr „Alle singen im Chor – Maria Kallio ermittelt“ (Band 1) kostenlos bei Apple Books.