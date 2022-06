Im Laufe des heutigen Tages hatten wir euch im Rahmen der Aktivitätsherausforderung zum Weltyogatag bereits auf Apple Fitness+ aufmerksam gemacht. Apples Fitness-Service bietet unter anderem Yoga-Workouts, die ihr nutzen könnt, um die Herausforderung zu meistern. Erlaubt uns noch einen weiteren kurzen Hinweis auf Apple Fitness+. Ab dieser Woche sind dort spannende Updates verfügbar.

Auf Apple Fitness+ stehen neue Künstler im Fokus. Die Künstler im Spotlight-Serie wird um neue Trainingseinheiten mit der Musik von Elton John, Katy Perry, Prince und Daft Punk erweitert. Die Serie widmet eine ganze Workout-Playlist einzelnen Künstlern. Für vier Wochen werden jeden Montag neue Workouts mit dem jeweiligen Künstler oder der jeweiligen Künstlerin auf Apple Fitness+ erscheinen, und zwar für verschiedene Trainingsarten wie Radfahren, HIIT, Krafttraining, Yoga, Tanzen und Laufbandtraining.

Blicken wir etwas näher auf die Details. In der laufenden Wochen könnt ihr ein Radtraining mit Musik von Prince, ein HIIT-Training mit Musik von Katy Perry, ein Krafttraining mit Musik von Daft Punk und ein Yoga-Training mit Musik von Elton John absolvieren.

Heute ist Weltyogatag und in einer Yoga-Session unter der Leitung von Fitness+-Trainerin Molly Fox bewegt ihr euch zur Musik von Elton John mit vier Balladen aus seinem Musikkatalog, darunter „Tiny Dancer“, „Your Song“, „Daniel“ und „Blessed“.

„Ich fühle mich geehrt, dass meine Musik in Playlists für Apple Fitness+ Workouts kuratiert wird, in der Hoffnung, Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren, sich gemeinsam zu bewegen, während wir gemeinsam den Pride Month feiern. Musik bringt die Menschen zusammen und mehr denn je ist es wichtig, sich für unsere Vielfalt einzusetzen und die Menschen so zu lieben, wie sie sind. Ich bin stolz darauf, dass wir uns mit der Elton John AIDS Foundation dafür einsetzen, die Benachteiligung und Diskriminierung der am meisten gefährdeten Communitys zu beenden.“ – Elton John