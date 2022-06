Die TARGOBANK hat am heutigen Tag offiziell bestätigt, dass ihre Kunden ab sofort auch mit Apple Pay und ihrer TARGOBANK-Kreditkarte in Geschäften oder auch online einfach und sicher bezahlen können.

TARGOBANK unterstützt ab sofort Apple Pay

Vor ein paar Monaten kündigte die TARGOBANK an, dass man fieberhaft an der Unterstützung von Apple Pay arbeitet und man auf der Zielgeraden sei. Am heutigen Dienstag wurde das Ziel erreicht. Ab sofort haben Kunden der TARGOBANK die Möglichkeit, Apple Pay zu nutzen.

Mit Apple Pay nutzt ihr alle Vorteile der TARGOBANK Visa-Kreditkarte auf einfache und sichere Art – beim Bezahlen mit dem iPhone, der Apple Watch oder einem anderen Apple-Gerät. Ob im Geschäft, in der App oder im Online-Shop: Die Karteninformationen sind geschützt, da sie nicht auf dem Gerät gespeichert oder beim Bezahlen an den Händler weitergegeben werden.

Die Einrchtung ist ziemlich einfach und innerhalb weniger Sekunden erledigt. Ihr müsst lediglich eure TARGOBANK-Kreditkarte in der Apple Wallet-App auf dem iPhone hinterlegen und schon kann es losgehen.

Knapp 80 Banken unterstützen in Deutschland mittlerweile Apple Pay. Mit der Postbank und Santander fehlen zumindest zwei namhafte Bankinstitute, die auf der Liste der unterstützen Banken nach wie vor fehlen.