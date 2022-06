Über drei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple seine lustige „Apple at Work“-Kampagne startete. Mitte 2020 veröffentlichte Apple einen weiteren Clip und im März dieses Jahres gab es mit „Escape from the Office“ Clip Nummer 3. Genau dieser amüsante Clip zur Gründung eines Startups hat es in die YouTube-Werbe-Charts geschafft.

„Escape from the Office“-Clip landet in den YouTube-Charts

Der jüngste Clip der „Apple at Work“-Kamapgne war so beliebt, so dass es dieser in die Top 10 Werbe-Chart auf YouTube geschafft hat.

Im Rahmen der Cannes Lions 2022 hat YouTube eine Liste der beliebtesten Werbespots seit dem letztjährigen Festival geteilt, wobei ein Samsung Unpacked-Trailer vom August 2021 Platz 1 einnehmen konnte. Hier die vollständige Liste

Galaxy Unpacked August 2021: Official Trailer | Samsung No one upstages the Grand Tour of Switzerland | MySwitzerland Timekeeping and tradition: OMEGA meets Japan | OMEGA Amazon’s Big Game Commercial: Mind Reader | Amazon Squid Game — Official Trailer | Netflix Pangea — Official Film | Turkish Airlines Nissan Presents: Thrill Driver | Nissan Escape from the Office — Apple at Work | Apple Feel the Rhythm of Korea — SEOUL2 | Imagine your Korea The First-Ever All-Electric Chevy Silverado – New Generation (The Sopranos) | Chevrolet

Die genannten Clips hat YouTube hier zusammengestellt. In Apples Video „Escape from the Office“ beschließt die unkonventionelle Gruppe von Mitarbeitern, das Unternehmen, für das sie arbeiten, zu verlassen, um ihr eigenes Startup zu gründen. Als erstes Projekt wollen sie eine Einkaufstasche entwickeln, die stärker und umweltfreundlicher sein soll als zwei normale Taschen. Der Clip zeigt nicht nur, wozu Apple-Geräte in der Lage sind, wie z. B. das Teilen von Wi-Fi-Passwörtern über AirDrop, FaceTime für Gruppen, Siri als Freihandbedienung und fortschrittliches AR, sondern wirbt auch für die neue Plattform Apple Business Essentials, die Gerätemanagement, 24/7 Support und iCloud-Speicher für Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern bietet.