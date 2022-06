Einen Teil der Live-Spiele der 1. Fußball Bundesliga könnt ihr bereits bei DAZN verfolgen. Nun hat der Sport-Streaming-Anbieter auch beim DFB-Pokal einen kleinen Fuß in der Tür. Ab der Saison 2022/2023 zeigt DAZN Highlight-Clips aller DFB-Pokalspiele.

DAZN: Highlight-Clips aller DFB-Pokalspiele ab der Saison 2022/2023

Vor Kurzem wurden die Partien für die 1. Runde des DFB-Pokals (Saison 2022/2023) terminiert. Dabei stehen ein paar interessante Spiele auf dem Programm. Fans dürfen sich vor allem in den ersten Runden auf ganz besondere Partien wie zum Beispiel TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund, Energie Cottbus gegen Werder Bremen oder dem 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt freuen. Auch unterklassige Vereine wie die SV 19 Straelen, Blau-Weiß Lohne oder der SV Oberachern machen den Reiz des prestigeträchtigen Wettbewerbs aus.

–> Hier könnt ihr DAZN abonnieren

Neu ab dieser Saison ist, dass kompakte Highlights des DFB-Pokals jederzeit und überall auf Abruf auf DAZN verfügbar sein werden. Immer ab Mitternacht stehen die Highlights aller Partien auf Abruf bereit. Sollte ihr das Spiel eurer Lieblingsmannschaft verpasst haben, oder euch einfach die Highlights des ein oder anderen Spiels angucken wollen, so habt ihr bei DAZN zukünftig die Möglichkeit dazu.

Der erste Spieltag der neuen Pokalsaison findet zwischen dem 29. Juli und 31. August statt, während der Großteil der Spiele allerdings bereits bis zum 01. August absolviert sein wird. Dagegen werden die Partien des amtierenden Pokalsiegers RB Leipzig bei Teutonia 05 Ottensen am 30. August und die Partie des deutschen Meisters Bayern München bei Viktoria Köln am 31. August durchgeführt. Hintergrund ist der, dass am 30. Juli der DFL-Supercup zwischen Meister und Pokalsieger ausgetragen wird.

DAZN könnt ihr übrigens nicht nur direkt über die DAZN-Webseite abonnieren. Die Telekom hat kürzlich die MegaSport-Option aufgelegt, in der DAZN ebenfalls enthalten ist.