Signify hat am heutigen Tag neue Philips Hue Produkte angekündigt. Unter den Neuzugängen befinden sich zwei spannende Premieren für das Philips Hue Portfolio: Das erste vollständig anpassbare smarte Schienensystem Perifo sowie die erste mobile, aufladbare Tischleuchte für den Innen- und Außenbereich, die Philips Hue Go portable Tischleuchte. Dies sind jedoch nicht die einzigen Neuheiten

Philips Hue kündigt Produktneuheiten an

Philips Hue Perifo Schienensystem

Mit dem Philips Hue Perifo Schienensystem wird jeder im Handumdrehen zum Lichtdesigner. Die neue Produktlinie Perifo besteht aus einzelnen Schienen, die in ihrer Form und Länge beliebig miteinander verbunden werden können. Darüber hinaus könnt ihr aus einer Reihe von Leuchten, wie z.B. Spots, Pendelleuchten, Gradient Light Tubes und Light Bars, wählen, die ihr an das Schienensystem anbringen können. Das Perifo Schienensystem kann an der Wand oder der Decke montiert werden und verleiht dem Raum zu jedem Anlass die richtige Lichtstimmung.

Je nach Bedarf gibt es das Perifo Schienensystem für die Montage an einem Decken- oder Wandauslass oder für den flexiblen Einsatz an jeder Steckdose mit einem mitgelieferten Netzteil.

Philips Hue Perifo Set 3er Pendelleuchte in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022) UVP: EUR 649,99

Philips Hue Perifo Set 4 Spots Deckenleuchte in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022) UVP: EUR 749,99

Philips Hue Perifo Set 3 Spots Lightbar Deckenleuchte in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022) UVP: EUR 799,99

Philips Hue Perifo Set 3 Spots Wandleuchte in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022) UVP: EUR 649,99

Philips Hue Perifo Set Wandleuchte Gradient Tube in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022) UVP: EUR 799,99

Philips Hue Perifo Schienensystem in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022) UVP: EUR 49,99 – 89,99

Philips Hue Perifo Verbindungsstücke Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022) UVP: EUR 19,99 – 29,99

Philips Hue Perifo Netzteil für Wand oder Decke (Ende Sommer 2022) UVP: EUR 99,99

Philips Hue Perifo Leuchten (Ende Sommer 2022) UVP: EUR 119,99 – 299,99

Philips Hue Go portable Tischleuchte

Die neue Philips Hue Go portable Tischleuchte bringt intelligentes Licht ins Wohnzimmer sowie in jeden anderen Raum innerhalb und außerhalb des Hauses. Die tragbare Tischleuchte kann dank des komfortablen Silikongriffs überall mit hingenommen werden und kommt dank IP54 Schutzklasse nicht nur im Innen- sondern auch im Außenbereich zum Einsatz. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 48 Stunden liefert sie viel Ausdauer, egal ob ihr entspannt im Bett lest oder das Abendessen auf der Terrasse genießen möchtet. Für das richtige Ambiente wählt ihr per Tastendruck zwischen voreingestellten oder selbst definierten Lichtszenen.

Philips Hue Go portable Tischleuchte (Ende Sommer 2022) UVP: EUR 149,99

Philips Hue Xamento-Serie

Intelligente Bad-Beleuchtung erfährt mit der neuen Philips Hue Xamento-Serie in Schwarz ein stilvolles Update. Der Philips Hue Xamento Einbauspot bringt ein dezentes sowie modernes Design ins Badezimmer und ist als Einzel- oder 3er-Pack erhältlich. Die Philips Hue Xamento Deckenleuchte in Schwarz ist ein dekorativer Blickfang im Badezimmer. Dank ihres einzigartigen Designs erfüllt die Xamento den Raum mit dezentem Licht. Die schwarze Badezimmerleuchte ist schnell installiert und wurde speziell für den Einsatz in feuchten Räumen entwickelt. Beide Produkte sind dimmbar und können 16 Millionen Farben wiedergeben.

Philips Hue Gradient Signe Oak

Die Automatisierung „Natürlich Aufwachen“ ist in der Philips Hue-App für Nutzer der Hue Bridge unter der Registerkarte “Mit Licht Aufwachen” und für Bluetooth-Nutzer unter der Registerkarte “Routinen” verfügbar. Die Dauer und Tageszeit des Weckmodus kann dabei individuell angepasst werden. Wer die bisherige Funktion „Langsam hell einblenden“ nutzt, kann nun die neue Automatisierung “Natürlich Aufwachen” in den Automatisierungsoptionen auswählen. Die Automatisierung „Natürlich Aufwachen“ wurde für alle Gradient-Leuchten optimiert und ist somit auch für die neue Philips Hue Gradient Signe Oak verfügbar. Der Sockel der schlanken Gradient Signe Oak ist in einem natürlichen Holzton gehalten, wodurch sie einmal mehr zu einem optischen Hingucker im Schlafzimmer wird. Die Philips Hue Gradient Signe Oak ist als Tisch- und Stehleuchte erhältlich.

Philips Hue Tap Dial-Schalter

Der Philips Hue Tap Dial-Schalter macht die Steuerung der intelligenten Beleuchtung noch einfacher. Der Schalter verfügt über vier Tasten und einen Drehring. Die Belegung der Tasten kann individuell eingestellt werden. So kann zum Beispiel die Beleuchtung mit jeder Taste in bis zu drei Räumen oder Bereichen des Hauses gesteuert oder alternativ eine beliebige Lichtszene auf eine der vier Tasten gelegt und ausgewählt werden. Jede beliebige Lichtszene wird per einfachem Tastendruck ausgewählt und angepasst. Im Tap-Dial-Schalter steckt außerdem eine intuitive Dimmfunktion: Durch schnelles oder langsames Drehen des äußeren Rings wird das Licht stufenlos gedimmt oder aufgehellt. Durch das elegante, matte Design in Schwarz oder Weiß fügt sich der Schalter optisch nahtlos in die Umgebung ein und kann sowohl als praktische Fernbedienung genutzt als auch magnetisch an Metalloberflächen befestigt werden. Zudem wird der Tap Dial-Schalter mit einer Wandhalterung geliefert, die dank ihrer standardisierten Abmessungen perfekt zu jedem Schalterprogramm passt. Klebestreifen an der Unterseite ermöglichen so die schnelle und unauffällige Installation auf oder neben bestehenden Wandschaltern.