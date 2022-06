Bereits in der Vergangenheit hat Apple TV+ den ein oder anderen Original-Podcast zur Verfügung gestellt. Mit „Project Unabom“ reiht sich nun eine weitere Audioserie in die wachsende Liste an Original-Podcasts auf Apple TV+ ein. Der vom Journalisten Eric Benson moderierte Podcast erkundet die Geschichte des Serienbombers Ted Kaczynski und was ihn zu seiner dystopischen Vision getrieben hat.

Apple TV+ kündigt Original-Podcast „Project Unabom“ an

Apple TV+ hat den neuen Apple Original Podcast „Project Unabom“ angekündigt. Dieser feiert am 27. Juni seine Premiere. Vorab gibt es nun den Trailer zur achtteiligen Serie.

Als der Unabomber 1996 verhaftet wurde, bekam die Welt einen Blick auf den Serienbomber, der die Nation 18 Jahre lang terrorisiert und drei Menschen ermordet hatte. Der bärtige und zerzauste Ted Kaczynski war die perfekte Darstellung eines Verrückten. Mit neuer Originalberichterstattung von Moderator Eric Benson („Suspect“, „Witnessed: Borderlands“) – einschließlich des Zugangs zu Tausenden von Originaldokumenten aus Kaczynskis persönlichen Papieren und FBI-Akten, exklusiven Interviews mit seinem Bruder David Kaczynski und der nie zuvor erzählten Geschichte der ursprünglichen Verdächtigen im UNABOM-Fall – „Project Unabom“ erzählt die Geschichte einer Nation und eine Familie, die sich mit dem auseinandersetzt, was in einer winzigen Hütte in den Wäldern von Montana passiert ist.

Los geht es am kommenden Montag (27. Juni 2022). Anschließend folgen immer montags neue Episoden. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch bereits bei Apple Podcasts anhören.

Wie eingangs erwähnt, stellt Apple mittlerweile mehrere Original-Podcasts zur Verfügung, darunter „Run, Bambi, Run“, das mit dem DuPont-Columbia Award ausgezeichnete „The Line“, „Wild Things: Siegfried & Roy“, „Hooked “ und „The Problem With Jon Stewart“ sowie offizielle begleitende Podcasts für die Apple TV+-Serien „The Big Conn“, „Foundation“ und „For All Mankind“.