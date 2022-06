iOS 16 Beta 2 soll nächste Woche erscheinen

Etwas mehr als zwei Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple im Rahmen der WWDC 2022 einen Ausblick auf iOS 16 gegeben und gleichzeitig die Beta 1 veröffentlicht hat. Nun stellt sich die Frage, wann der Hersteller die Betaphase fortsetzt und die Beta 2 für Entwickler zum Download freigibt.

Wann erscheint die iOS 16 Beta 2? Gibt Apple die zweite Beta noch in dieser Woche frei oder steht diese erst kommende Woche auf den Apple Servern bereit? Apple-Insider Mark Gurman geht davon aus, dass Apple die Betaphase in der kommenden Woche fortsetzen wird.

Gurman kolportierter Zeitplan sieht wie folgt aus: In der kommenden Woche veröffentlicht Apple die zweite Beta zu iOS 16. Dann vergehen weitere zwei Wochen, bis die Beta 3 zur Verfügung steht. Diese wird darüberhinaus als Public Beta veröffentlicht, so Gurman. Das Ganze soll in der 28. Kalenderwoche des Jahres 2022 passieren.

For those wondering where iOS 16 beta 2 is, the public beta (developer beta 3) should be out the week of July 11. So, based on past history, I’d guess that beta 2 is next week, with beta 3 to follow 2 weeks after that.

— Mark Gurman (@markgurman) June 21, 2022