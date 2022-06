Vergangenen Woche hatte Apple das Katastrophendrama „Five Days at Memorial“ angekündigt. Dieses wird Mitte August seine Premiere auf Apple TV+ feiern. Vorab steht nun der offizielle Trailer zur Ansicht bereit.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Five Days at Memorial“

Bei „Five Days at Memorial“ handelt es sich um eine achtteilige Serie, die auf den Ereignissen des Hurrikans Katrina basiert und sich konzentriert auf ein Krankenhaus in New Orleans nach der Katastrophe konzentriert.

Die Serie wird am 12. August 2022 mit den ersten drei Episoden auf Apple TV+ starten. Anschließend wird immer freitags eine neue Episode veröffentlicht. Der Trailer gibt euch einen ersten Einblick, was euch ab Mitte August erwartet. In den Hauptrollen sind Vera Farmiga, Cherry Jones, Robert Pine, Cornelius Smith Jr., Julie Ann Emery und Adepero Oduye zu sehen.