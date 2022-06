Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo hat heute angekündigt, dass das Unternehmen sein Zattoo Plus-Angebot erweitert und Zattoo Plus Entertainment sowie Zattoo Plus Sport einführt. Insgesamt 21 PayTv-Sender könnt ihr auf diese Art und Weise zu eurem bestehenden Premium oder Ultimate Abo hinzubuchen.

Zattoo verbessert Pay-TV-Angebot mit Zattoo Plus Entertainment und Zattoo Plus Sport

Mit einem eigenen Entertainment und Sport Paket wird das bisherige Zattoo Plus Angebot ab sofort noch mehr auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer angepasst. Zattoo Plus Entertainment bietet künftig eine Vielzahl von Pay-TV-Sendern mit Unterhaltungssendungen, Filmen und Serien sowie hochwertigen Dokumentationen. Daneben liefert Zattoo Plus Sport die besten Sport-Highlights und spannende Wettkämpfe.

–> Hier könnt ihr Zattoo kostenlos testen

Zattoo Plus Entertainment umfasst 15 Pay-TV-Sender und ist für 9,90 Euro im Monat zusätzlich zu einem bestehenden Zattoo Ultimate oder Premium Abonnement buchbar. Im Paket enthaltene Sender sind Warner TV Comedy, Warner TV Film, Warner TV Serie, Kabel Eins CLASSICS, ProSieben FUN, Sat.1 emotions, RTL Crime, RTL Passion, RTL Living, GEO Television, Spiegel Geschichte und Curiosity Channel powered by SPIEGEL. Neu hinzugekommen sind die Sender Discovery Channel, Animal Planet und KinoweltTV.

Zattoo Plus Sport enthält sechs Sender, die für 5,90 Euro im Monat über den Zattoo Shop hinzugebucht werden können. Zu den angebotenen Sendern gehören sport1+, SPORTDIGITAL FUSSBALL, auto motor und sport Channel, Motorvision TV, eSports1 sowie neu Eurosport 2.

Diejenigen, die Zattoo einfach mal ausprobieren können, können den TV-Streaming-Dienst 30 Tage kostenlos ausprobieren. Seid ihr bereits Premium- oder Ultimate-Abonnent, so könnt ihr Zattoo Plus Entertainment und Zattoo Plus Sport ebenfalls 30 Tage kostenlos ausprobieren. Die Buchung erfolgt über die Zattoo-App -> Upgrade.