Netflix setzt mit Hochdruck auf den Aufbau eines Werbegeschäfts für seinen Video-Streaming-Dienst. Nach dem Verlust von 200.000 Abonnenten im ersten Quartal des Jahres erwägt das Unternehmen nun ein neues werbegestütztes Angebot sowie den Aufbau eines eigenen Werbegeschäfts innerhalb der Plattform.

Netflix hat sich bisher davor gescheut, Werbung auf seiner Plattform zu zeigen, und bietet im Gegensatz zu manch anderem Streaming-Dienst kein günstigeres werbegestütztes Abo an. Das soll sich aber bald ändern.

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge bestätigte Ted Sarandos, Co-CEO von Netflix, dass das Streaming-Unternehmen für seine neuen Werbe-Maßnahmen mit allen potenziellen Partnern spricht.

Auf die Frage nach Partnerschaftsgesprächen mit Werbefirmen antwortete Sarandos am Donnerstag:

„Wir sprechen im Moment mit allen von ihnen. Wir wollen einen ziemlich einfachen Einstieg in den Markt, auf dem wir wiederum aufbauen und iterieren werden. Was wir anfangs machen, ist nicht repräsentativ für das, was das Produkt letztendlich sein wird. Ich möchte, dass unser Produkt besser ist als das Fernsehen.“