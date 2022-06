Anker bzw. das Tochterunternehmen Soundcore hat neue, wasserdichte TWS-Kopfhörer vorgestellt und auf den Markt gebracht. Die Soundcore Sport X10 kosten 99 Euro und sind ab sofort erhältlich. Mit dem Rabattcode SPORTX10DE spart ihr 20 Prozent und zahlt nur 79,99 Euro.

Soundcore Sport X10 sind da

Soundcore erweitert sein Kopfhörer-Portfolio und bringt die neuen Soundcore Sport X10 auf den Markt. Solltet ihr noch die passenden TWS-Kopfhörer für die nächste Sporteinheit oder eure Traumfigur benötigen, so sind die neuen Soundcore Sport X10 bei jedem Workout, Lauf oder im Wasser der perfekte Begleiter. Spannender Weise spricht der Hersteller nicht nur von wassergeschützt, sondern von wasserdicht. Dank der IPX7-Schutzklasse – IPX7 garantiert „kurzfristiges Untertauchen“ im Wasser – sind sie zudem wasserdicht und schweißfest.

Bei den Soundcore Sport X10 ist der Name Programm: Die um 210 Grad drehbaren Ohrbügel der effizient designten TWS-Kopfhörer ermöglichen einen hohen Tragekomfort. Sie passen sich jeder Ohrform an – fünf Aufsätze von XS bis XL enthalten – und bringen bei allen Aktivitäten festen, sicheren Halt. Die hohe Akkulaufzeit von acht Stunden ununterbrochener Musikwiedergabe hält länger durch als viele Sportler und lässt selbst einen langen Triathlon mit Dauerbeschallung zu. Mit der Ladehülle sind bis zu 32 Stunden an Lieblingssongs bis zum Gang an die nächste Ladequelle möglich. Zehn Minuten aufladen bringt so zwei Stunden Musikvielfalt.

Für eine hochwertige Klangqualität sorgen die zehn Millimeter Treiber, das Hybrid Active Noise Cancelling (ANC) durch die sechs integrierten Mikrofone für einen optimalen Fokus auf das Wesentliche. Der „Transparenz“-Modus bringt NutzerInnen auf Knopfdruck wieder zurück in den Alltag, damit wichtige Ankündigungen und Umgebungsgeräusche nicht untergehen.

Der Listenpreis der neuen Kopfhörer beträgt 99,99 Euro. Mit dem Gutscheincode SPORTX10DE erhaltet ihr 20 Prozent Rabatt und zahlt nur 79,99 Euro.