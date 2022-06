Seit vergangenen Monar wissen wir, dass die Apple Original-Serie „Trying“ in die dritte Staffel gehen wird. Der Startschuss fällt in rund einem Monat am 22. Juli. Vorab hat Apple nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

Offizieller Trailer ist da: „Trying – Staffel 3“

Apple TV+ hat den Trailer zur dritten Staffel der herzerwärmenden Comedy-Serie „Trying“ veröffentlicht, die am Freitag, den 22. Juli 2022 weltweit auf Apple TV+ Premiere feiert. Die achtteilige dritte Staffel von „Trying“ wird mit den ersten beiden Folgen ihr Debüt geben. Anschließend folgen immer freitags bis zum 2- September 2022 neue Episoden.

Nach einem dramatischen Ende der zweiten Staffel setzt die achtteilige dritte Staffel mit Nikki (BAFTA-nominierte Esther Smith) und Jason (SAG-Award-nominierter Rafe Spall) fort, die als neue Eltern von zwei Kindern aufwachen, die sie noch kennenlernen müssen. Jetzt müssen sie sie nur noch festhalten, was sich als kniffliger herausstellt, als sie zunächst dachten. Direkt ins kalte Wasser geworfen, werden Nikki und Jasons Beziehungen zueinander und zu ihren Nächsten und Liebsten auf die Probe gestellt, während sie verzweifelt versuchen, die Höhen und Tiefen der Elternschaft zu meistern – während sie sich an ihre Kinder und ihre geistige Gesundheit halten.

Neben Smith und Spall gehören zur Besetzung der dritten Staffel Eden Togwell (als Prinzessin), Mickey McAnulty (als Tyler), Oliver Chris (als Freddy), Sian Brooke (als Karen), Darren Boyd (als Scott) und Robyn Cara ( als Jens).