Im Laufe des heutigen Vormittags hatten wir euch bereits auf die Apple TV+ Neuheit hingewiesen, nun geht es mit Apple Arcade weiter. Ab sofort steht mit „Air Twister“ ein neues Spiel auf Apples Spiele-Abo-Dienst bereit.

Bei der neuesten Schöpfung des legendären Spieleentwicklers Yu Suzuki fliegen Apple Arcade-Gamer in einem atemberaubenden, komplett neuartigen Fantasy-Endlos-Shooter durch die Lüfte und kämpfen gegen bizarre Invasoren, um Ihren Planeten vor der Zerstörung zu retten.

In der Spielebeschreibung heißt es

Fliege durch die Lüfte und kämpfe gegen Invasoren, in diesem komplett neuartigen Fantasy-Endlos-Shooter des legendären Spieleentwicklers Yu Suzuki! Spieler schlüpfen in die Rolle von Prinzessin Arch, die sich gegen bizarre Invasoren zur Wehr setzt, um ihren Planeten vor der Zerstörung zu bewahren. Lasse es zielsuchende Pfeile regnen, die anmutige Lichtbögen zeichnen, bevor sie deine Feinde durchbohren. Mit einer spaßigen und simplen Swipe Shooting-Spielmechanik liegt das Schicksal des Planeten in den Händen des Spielers.