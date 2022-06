Kurz vor dem Monatsende richten wir unseren Blick in die Apple TV App sowie auf Amazon Prime Video. Beide Anbieter bieten derzeit die Möglichkeit, sich Filme zum Preis von je 99 Cents auszuleihen. Auf diese Art und Weise stehen aktuell Hunderte Filme parat.

Apple TV-App: Leihfilme für 0,99 Euro

Zum Start in die Sommerferien (unter anderem in NRW) findet ihr in der Apple TV-App eine riesige Auswahl an Filmen, die ihr zum Preis von je 0,99 Euro ausleihen könnt. Ob euch das Angebot zusagt oder eben nicht, könnt nur ihr entscheiden. In jedem Fall steht eine Vielzahl an unterschiedlichen Filmen zur Auswahl bereit. Um genau zu sein, warten 100 Leihfilme für 0,99 Euro auf euch. Aus nahezu allen Genres steht ein Film bereit, so dass Jüngere und Ältere fündig werden. Apple unterteilt in die Kategorien: Top-Leihfilme, Action und Abenteuer, Komödien, Drama, Familie und Kinder, Science-Fiction und Fantasy, Thriller, Dokumentarfilme, Liebesfilme und Horror.

Amazon Prime Video: Leihfilme zum Schnäppchenpreis

Auch bei Amazon können sich Prime-Mitglieder (hier geht es zur kostenlose Testmitgliedschaft) euch über das lange Wochenende zahlreiche Filme zum kleinen Preis ausleihen. Wir haben irgendwann im dreistelligen Bereich aufgehört zu zählen und können euch daher nicht mit Gewissheit sagen, wieviele Filme es tatsächlich sind. Dabei stehen ebenfalls zahlreiche Filme zur Auswahl Das Angebot ist vielfältig und auch hier dürfte für Jung und Alt das passende Angebot dabei sein.

Sowohl für Prime Video als auch das Leihangebot über die Apple TV-App gilt: Einmal ausgeliehen, habt ihr 30 Tage Zeit, eure ausgewählten Filme zu starten. Sobald ihr die Wiedergabe eines Films gestartet habt, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. Die Aktion läuft bis Sonntag Abend.