Angebote des Tages

Angebote des Tages

Angebot Soundcore by Anker P3i Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer, Hybride Aktive... SOUNDCORE: Eine Marke von Anker Innovations. Geliebt von über 20 Millionen Fans weltweit.

DER FOKUS DEINER MUSIK: P3i Ohrhörer sind mit jeweils zwei Mikrofonen und smarter...

Angebot Beats Studio Buds – Komplett kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer mit Noise-Cancelling –... Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für kraftvollen, ausgewogenen Sound

Volle Kontrolle über deinen Sound mit zwei verschiedenen Hörmodi: Aktives Noise-Cancelling (ANC)...

Angebot Belkin F8W974 AirTag Hülle mit Schlaufe (Secure Holder Schutzhülle für Air Tag, Accessoire mit... Ein Drehverschluss sorgt für guten Halt des AirTags im Secure Holder

Die Schlaufe lässt sich sicher an Ihren persönlichen Dingen anbringen

Angebot Belkin geflochtenes USB-C-/Lightning-Kabel (iPhone-Kabel zum Schnellladen für iPhone 13, 13 Pro,... Vorzüge von Belkin: Zukunftsweisende Technologie und Innovation seit über 35 Jahren

Geflochtenes Lightning-/USB-C-Kabel für das iPhone. Laden Sie Ihr iPhone 8 oder neuere Modelle in...

Angebot Gardena smart Water Control: Intelligenter Bewässerungscomputer mit smart App steuerbar,... Zuverlässiges Bewässern: Automatische Bewässerung per smart App, dank bewährter Ventiltechnik...

Messdaten überall parat: Fügt sich ideal in Ihr Gardena smart System Set ein und überträgt die...

Angebot iRobot Roomba i1152 Saugroboter, WLAN-fähig mit Zwei Gummibürsten für alle Böden, Ideal bei... Der Roomba i1 Saugroboter lernt deine Gewohnheiten kennen und schlägt dir personalisierte...

Tierhaare und andere schwer zu entfernende Verunreinigungen sind für die 10-fache Saugkraft* des...

Angebot ECOVACS DEEBOT N8 PRO Saugroboter mit Wischfunktion, 2600Pa, 3D-Hinderniserkennung, Staubsauger... INTELLIGENTE OBJEKTERKENNUNG: Der Staubsauger Roboter mit Wischfunktion mit TrueDetect...

PRÄZISE KARTENERSTELLUNG UND NAVIGATION: Dank seiner TrueMapping-Technologie kartiert N8 PRO...

Angebot Belife Akku Staubsauger, Kabelloser Staubsauger 25Kpa, Starke Saugsleistung, 380W Bürstenloser... 🏡380W bürstenloser Digitalmotor & elektrischer Bürstenkopf: Der bürstenlose Motor kann 90,000...

🏡25 Kpa starke Saugkraft und 50 Minuten lange Laufzeit: Belife kabellose Staubsauger kann...

Angebot RUILON Elektronisches Türschloss mit Zahlenschloss,RFID Karte,Elektronisches Türschloss haustür... ✅5-in-1-Schlüsselloses Entsperren---①Zahlencode: Unterstützt 10 Passwortspeicher, 1 davon mit...

Einfache Installation --- Das elektronische Türschloss ersetzt den mechanischen Zylinderknauf und...

Angebot Bluetooth Kopfhörer in Ear, Jesebang Bluetooth 5.2 Kopfhörer Kabellos mit Mikrofon, Immersiver... Bluetooth 5.2 Chip: Nehmen Sie die fortschrittlichste Bluetooth 5.2 technologie, die...

Fantastischer Sound: Der Lautsprecher mit 13 mm Durchmesser der kopfhörer Bluetooth bietet einen...

Angebot Garmin fenix 6S PRO kompakte GPS-Multisport-Smartwatch mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk. lange... TRAINIEREN SIE NOCH BESSER: Mit einer Herzfrequenzmessung direkt am Handgelenk. Bestimmung Ihrer...

PERFEKTE NAVIGATION: Dank vorinstallierter TopoActive Europa Karte mit umfangreichen...

Angebot Saugroboter HONITURE Q6,Staubsauger Roboter mit automatischer Absaugstation,Roboterstaubsauger mit... 🚀【30 Tage freihändige Reinigung mit 2.8L automatischem Staubsammler】Der Saugroboter Q6 ist...

⚡【5200 mAh Akku und 2700 Pa Superabsaugung】: Die große Akkukapazität kann den...

Angebot Forza Horizon 5: Standard | Xbox & Windows 10 - Download Code Tauchen Sie in eine immersive Kampagne mit Hunderten von Herausforderungen ein, die Sie dafür...

Treffen Sie neue Charaktere und bestimmen Sie den Ausgang ihrer Horizon-Story-Missionen

iPhone Ladekabel mit Netzteil, USB Ladegerät Schnellladegerät Stecker mit Apple iPhone Ladekabel... 【2 Port USB Ladegerät】: 2Pack iPhone Ladekabel mit Netzteil kann Ihr Gerät wie iPhone 12 von...

【MFi Certified iPhone Lightning Kabel】: Zertifiziert durch MFI und original Anschluss mit einem...

WLAN LED Streifen funktioniert mit Apple HomeKit, meross Smart RGB Strip, 12V IP20... 💡Fernbedienung: Mit der Home App oder Meross-App können Sie die Lichter von WiFi Streifen von...

💡DIY Dimming Strip: LED Streifen für HomeKit unterstützt keine Farbtemperatur und mit 550 Lumen...

Angebot Neu Apple AirPods (3. Generation) 3D Audio mit dynamischem Head Tracking. Für Sound überall um dich herum

Adaptiver EQ, der Musik automatisch an deine Ohren anpasst

Angebot Apple AirPods Pro mit MagSafe Ladecase (2021) Die Aktive Geräuschunterdrückung blendet Außengeräusche aus, damit du ganz in deine Musik...

Mit dem Transparenzmodus kannst du dein Umfeld hören und darauf reagieren

Angebot Neu Apple AirTag 4er Pack Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Gardena Mähroboter SILENO city 600 m²: Rasenroboter für bis zu 600 m² Rasenfläche, präzise... Einstellungen per App: Der Mähroboter ist aus bis zu 10 m Entfernung über die Gardena Bluetooth...

Al-precise: Enge Passagen und schmale Ecken sind für den SILENO city kein Hindernis. Diese werden...

Angebot Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,... Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...

Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht

Angebot Gardena SILENO life: Mähroboter für Rasenflächen bis 750 m², Bluetooth-App bedienbar,... Der Mäher lässt sich mit der Gardena Bluetooth App aus bis zu 10 m Entfernung bedienen. Programme:...

Meistert auch steile Hänge: Auch bei Steigungen bis 30 Prozent erzielt der Gardena SILENO life...

Angebot Gardena Mähroboter smart SILENO life 750 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per... LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...

Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...

Angebot Gardena smart Sensor: intelligenter Bodenfeuchtemesser für die vollautomatische Bewässerung des... Gardena smart Sensor: Misst Bodenfeuchte, Lichtstärke, Außentemperatur per smart App - Zugriff auf...

Auslesen der Daten: Bequem liefert er die wichtigsten Informationen aus Ihrem Garten direkt von der...

Angebot Tineco Nass- und Trockensauger 3in1 kabelloser Bodenreiniger Waschsauger iFloor3 leichte Bauform... SAUGEN UND WISCHEN 2-IN-1 – Zeitgleiches Saugen und Wischen, dieser Nass- und Trockensaugwischer...

WISCHEN IMMER MIT FRISCHEM WASSER – Der iFloor3 beseitigt unordentliche oder klebrige...

Angebot Saugroboter,HONITURE Q6 Lite WLAN Staubsauger Roboter mit Wischfunktion,Laser Navigation,2500Pa,für... 👀【Saugroboter mit Laser Navigation kann Ihr Haus erkennen】:Mit der...

⚡️【Löst große Partikel und kleine Staub】:Die starke Saugleistung von 2500 Pa ermöglicht...

Smart Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, meross WLAN Plug, Intelligent Stecker, kompatibel... Siri & HomeKit:Sie können Ihre WiFi Steckdose über Siri oder ein anderes Apple HomeKit (iOS 13...

Fernbedienung: Schalten Sie WLAN Steckdose über die Meross-App von überall mit dem Internet ein /...

Angebot Belkin AirTag Hülle mit Drahtseil, Secure Holder Schutzhülle für AirTag, Accessoire mit... Inbusverschluss-System sorgt für sicheren Halt im Secure Holder und an Ihren persönlichen Dingen

Das Drahtseil ermöglicht eine dauerhafte Befestigung an Ihren persönlichen Gegenständen

Angebot Belkin MagSafe-kompatible Hülle für das iPhone 12 Pro (mit antimikrobieller Beschichtung,... Kompatibilität mit MagSafe ermöglicht eine sichere, einfache Befestigung mit einer Hand

Eine antimikrobielle Beschichtung reduziert das Bakterienwachstum um bis zu 99 %

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

eufy Security Solo IndoorCam P24, 2K Überwachungskamera für Innenbereiche,... SMARTE PERSONENERKENNUNG: Der Sensor mit integrierter Personenerkennung unterscheidet mühelos...

KLAR WIE KRISTALL: 2K Klarheit sowie 1080p Auflösung (1080P mit HomeKit) stellen sicher, dass jede...

Angebot Apple AirTag Anhänger - Weiß Dieser leichte, robuste Anhänger ist aus Polyurethan und befestigt dein AirTag sicher an deiner...

Er passt perfekt um dein AirTag, damit es sicher sitzt und du den Gegenstand im Auge behalten...

