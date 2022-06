Anzeige

5% auf euer Geld bekommen? Klingt nach vergangenen Zeiten. Das neue Startup bietet nun genau das an. Wie das geht? Erfahrt ihr hier bei Macerkopf!

Die App „Coinpanion“ haben wir euch vor einigen Wochen schon vorgestellt. Der Start in den deutschen Apple App Store hat damals bei euch eine tolle Resonanz erzeugt, zahlreiche Leser haben sich die neue Krypto-App aus Wien aufs iPhone geladen.

Nun geht Coinpanion einen Schritt weiter und möchte der Inflation ein Ende setzen! Mit dem neuen Account „Euro Bonus Konto“ könnt ihr euer Geld parken und bis zu 5% Ertrag bekommen. Dieser Account ist sozusagen eure Wallet für Kryptoinvestments, bietet aber ab sofort wöchentlichen Ertrag. Hier die Zusammenfassung der neuen Funktion:

Ihr profitiert, sobald ihr mehr als 10 Euro aufs Konto lädt. Das Geld liegt auf der ältesten Bank Deutschlands. Coinpanion arbeitet mit „Von der Heydt“ sowie dem Bankhaus Scheich.

Bis zu 5% pro Jahr bekommen gegen die Inflation

Wöchentliche Gutschrift direkt auf euer Euro-Bonus-Konto

Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro

Ca. 20-mal so viel wie bei eurer durchschnittlichen Bank durch Zinsen

Keine Gebühren im Jahr

Jederzeit (24h/7) Geld wieder auszahlen lassen

Damit ist Coinpanion vermutlich über Nacht zum spannendsten Broker für Kryptowährungen geworden, da ihr automatisch das ganze Geld, das ihr einzahlt, für euch arbeiten lässt.

–> Bei Coinpanion einsteigen und bis zu 5% Ertrag pro Jahr sichern

„The magic behind it“ – Wie ist das möglich?

Nun wird einem auf dieser Welt nichts geschenkt, auch Coinpanion tut das nicht. Wie schon länger von den Gründern und Entwicklern des Startups angeteasert, ist das neue Konto von Coinpanion mit DeFi-Technologien realisiert worden. Ihr lässt euer Geld also wirklich für euch arbeiten, wie oben erwähnt.

Wie CEO Alexander Valtingojer auf LinkedIn verraten hat, wird der neue „Euro Bonus Account“ mit Decentralized Finance im Hinterkopf ins Leben gerufen. Damit ist die Blockchain basierte Finanzierungsform gemeint, die ohne Makler oder eine Börse auskommt. Ihr investiert also indirekt in diese Technologie, in dem ihr euer Geld auf den Account lädt. Davon merkt ihr jedoch nichts. Für euch ist es so, als hättet ihr ein neues Konto bei einer Online-Bank oder einem Online-Broker. Nur eben mit bis zu 5% Ertrag, was bei der Bank Zinsen wären.

Wer ist nochmals Coinpanion?

Kurz zur Erinnerung: Coinpanion ist die App, mit der ihr 100% automatisiert in Kryptowährungen investieren könnt. Anders als bei typischen Krypto-Brokern entfällt mit Coinpanion aber die Recherche des Marktes an Tausenden Kryptowährungen, NFTs und Metaverse-Trends. Diese Vorauswahl übernimmt Coinpanion für euch. Ihr investiert lediglich in deren wöchentlich gemanagte „Portfolios“, die es für verschiedene Kategorien und Risikoklassen gibt. Ihr könnt unterschiedliche smarte Portfolios auswählen wie beispielsweise Metaverse, DEFI oder Krypto-Portfolios mit unterschiedlichen Risikostufen.

So investiert ihr ohne großen Aufwand in die spannendsten Kryptowährungen, Metaverse-Trends und NFT-Projekte. Coinpanions Experten gewichten sogar jeden Monat basierend auf dem aktuell sehr schnelllebigen Markt neu, welche Coins und Projekte welche Anteile haben.

Die Vorteile der Coinpanion-App haben wir für euch hier einmal im Schnellüberblick aufgelistet:

Zeitersparnis: keine aufwendige Recherche und Analyse

Laufende Analyse von mehr als 1000 Kryptowährungen, NFT, DeFi- als auch Metaverse-Trends. So könnt ihr auch ohne Vorwissen vom Kryptomarkt profitieren.

Automatisierte Sparpläne

Einfachheit: Mit wenigen Klicks, in nur 5 Minuten einsteigen

Steuern einfach gemacht: Mit nur einem Klick erhältst du kostenlos einen Steuerreport

Für jeden gemacht: Unterschiedliche Portfolios je nach eurem Risiko-Appetit

Coinpanion: Ab sofort Konto und Wallet in einem

Coinpanion wird nach und nach zum Ort für diversifiziertes Investieren. Jetzt auch durch einfaches Parken von Geld. Natürlich sind Investments in den Krypto-Markt nicht jedermanns Sache. Wenn ihr aber zum Beispiel schon grundlegendes Interesse an Krypto-Coins habt, Gehversuche an der Börse hattet, oder auch bereits regelmäßig euer Geld in Aktien und Kryptowährungen investiert, habt ihr mit Coinpanion eine sehr spannende Möglichkeit, eure Anlagen weiter zu diversifizieren! Gerade in der heutigen Zeit empfiehlt sich das wohl.

Gegen die Inflation könnt ihr so zumindest einige Schritte wagen, um langfristig doch einen Werterhalt des Vermögens zu sichern.

–> Bei Coinpanion einsteigen und bis zu 5% Ertrag pro Jahr sichern