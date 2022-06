Mit dem Erscheinen der ersten M2 MacBooks könnte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Apple einen neuen M2 iMac vorstellt. Nachdem der M1 iMac im Jahr 2021 das wichtigste Redesign seit Jahren erfahren hat, ist es an der Zeit, sich zu fragen, wie sein Nachfolger aussehen wird. Der Designer Parker Ortolani geht dieser Frage nach und liefert uns mit einem Konzept eine schicke Antwort.

Wie Parker Ortolani auf Twitter mitteilte, stellt er sich einen neuen M2 iMac mit dunkleren Farben vor: „Starlight, Midnight, Green, Pink und Blue“. Darüber hinaus würde Apple mit einer 24 Zoll- und einer 27 Zoll-Version zwei verschiedene Größenoptionen anbieten.

Wie man in Ortolanis Konzept sehen kann, nähert er sich dem Studio Display mit seinen schwarzen Rändern um den Bildschirm herum an, anstatt der weißen Option der aktuellen Produktreihe, die laut Apple „leicht mit der Umgebung verschmelzen“ kann.

Wie beim aktuellen M1 iMac kann sich der Designer auch beim kommenden M2 iMac ein neues Magic Keyboard vorstellen, das er folgendermaßen beschreibt:

I know it’s hard to care today, but I’ve been working on this M2 iMac concept for a few days… hope y’all like it… pic.twitter.com/vG8qTkNUwI

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) June 24, 2022