Apple TV+ nutzt den heutigen Tag, um eine neue Kinderserie anzukündigen, die im Juli ihr Debüt auf dem Video-Streaming-Dienst feiern wird. „Flip & Flop“ (englischer Titel der Serie: „Duck & Gosse“) startet am 08. Juli. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Flip & Flop“

Apple TV+ hat im Laufe des Tages den offiziellen Trailer zu „Flip & Flop“ veröffentlicht. Die neue Kinderserie debütiert am 08. Juli. Inspiriert von den Bestsellern der New York Times von Tad Hills, ist „Flip & Flop“ eine Vorschulserie, die die einzigartige Kameradschaft von Flip und Flop feiert, zwei beste gefiederte Freunde, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Bis sie entdecken, dass es ihnen helfen kann, völlig neue Ideen zu entwickeln, um die großen und kleinen Herausforderungen des Alltags zu lösen, wenn sie die Unterschiede des anderen akzeptieren und wertschätzen.

Regie bei „Flip & Flop“ führt Brian Muelhaupt (“Sesamstraße“) mit Jane Startz (“Ella Enchanted”), Douglas Wood (“Bob the Builder,” “Little Einsteins”), Chris Prynoski (“Harriet the Spy”), Shannon Prynoski (“Harriet the Spy”), Ben Kalina (“Harriet the Spy”) und Antonio Canobbio (“Cloudy with a Chance of Meatballs”) als ausführende Produzenten.