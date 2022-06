Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass Apple verschiedene YouTube-Kanäle betreibt, um Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Dieses Mal hat Apple mit „How to Craft Your Mantra Collage on iPad with Quentin Jones“ ein neues iPad-Tutorial veröffentlicht, mit dem ihr erlernt, die Keynote-App einzusetzen, um eine Mantra-Collage auf dem iPad zu erstellen. Kurzum: Es geht um das Erstellen von GIFs.

Apple veröffentlicht iPad-Tutorial „Mantra Collage“

Falls ihr Interesse daran habt, auf dem iPad kleine Kunstwerke zu erstellen, so ist das neueste Apple-Video genau richtig für euch. Die „Today at Online“-Session auf YouTube zeigt euch, wie ihr mit der Apple Keynote-App GIFs erstellen könnt.

Creative Pro Anthony und Künstler Quentin Jones begleiten euch in dem Video mit dem iPad, der Keynote-pp und Apple Pencil durch das Tutorial. Die beiden Experten demonstrieren, wie man in der App eine Collage erstellt und dieses Kunstwerk in ein lustiges GIF verwandelt. DasProzedere beinhaltet das Sammeln von Inspirationen, das Ausschneiden von Fotos mit dem Formenwerkzeug und die Verwendung von Instant Alpha, um negativen Raum zu entfernen. Das Endergebnis ist ein originelles GIF, das ihr mit Freunden und der Familie teilen können.

Ganz ehrlich? Das Ganze sieht ziemlich einfach aus. Die Keynote-App ist kostenlos, einfach ausprobieren und ein spannendes GIF erstellen.