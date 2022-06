Der Mobilfunkanbieter Congstar hat am heutigen Tag gleich zwei neue Aktionen aufgelegt, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Auf der einen Seite wird das Datenvolumen in den Tarifen Allnet Flat M und Allnet Flat L aufgewertet und zudem belohnt Congstar Kundentreue mit mehr Datenvolumen.

Congstar: mehr Datenvolumen + mehr Datenvolumen bei Kundentreue

Die congstar Allnet Flat Tarife werden zum Start in den Sommer nicht nur beim Preis und Datenvolumen noch einmal attraktiver, sondern erhalten zusätzlich das neue Datenfeature GB+, das Kundentreue jährlich und langfristig belohnt.

Im Aktionszeitraum vom 28. Juni bis 31. August 2022 beinhaltet die Allnet Flat L 25 GB (statt 15 GB) Datenvolumen inkl. LTE 50 für 25 Euro pro Monat (statt 30 Euro). Die Allnet Flat M umfasst 15 GB (statt 10 GB) Datenvolumen inkl. LTE 50 und kostet 22 Euro pro Monat.

–> Hier geht es direkt zur Congstar-Aktion

Pro Jahr 5 GB mehr monatliches Datenvolumen bei Allnet Flat L und Allnet Flat M

Ganz neu: Mit dem Feature „GB+“ erhöht sich das zur Verfügung stehende monatliche Datenvolumen bei den congstar Tarifen Allnet Flat L und Allnet Flat M pro Jahr Vertragslaufzeit um jeweils 5 GB – bei gleichbleibendem Preis. Bei der Allnet Flat S (3 GB monatliches Datenvolumen für 12 Euro) erhöht sich das monatliche Datenvolumen pro Jahr Laufzeit um 1 GB. Das Ganze erinnert an o2 Grow.

Bestandskunden erhalten Treuebonus bei Wechsel in die Allnet Flat Tarife mit GB+

Das neue Feature „GB+“ muss nicht zusätzlich gebucht werden und ist für Neukunden bei Buchung der congstar Allnet Flat Tarife automatisch integriert. Auch Bestandskunden, die online einen congstar Tarif gebucht haben, können jederzeit (am besten über die congstar App) in die Allnet Flat Tarife mit „GB+“ wechseln und so von jährlich mehr Datenvolumen profitieren. Als Treuebonus erhalten congstar Kunden bei ihrem Wechsel in die Allnet Flat Tarife mit „GB+“ das erste Datenupgrade in Höhe von 5 GB (bei der Allnet Flat L oder Allnet Flat M) bzw. 1 GB (bei der Allnet Flat S) nicht erst in einem Jahr, sondern schon zum Zeitpunkt des Tarifwechsels.

Die congstar Allnet Flat Tarife in der laufenden Aktion im Überblick:

congstar Allnet Flat L mit GB+

25 GB Datenvolumen (statt 15 GB)

Surfen mit LTE 50 (max. 50 Mbit/s) inklusive

Telefonie- und SMS Flat in alle dt. Netze

Neu: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB

Preis: 25 Euro pro Monat (statt 30 Euro)

Hier geht es zur Allnet Flat L mit GB+

congstar Allnet Flat M mit GB+

15 GB Datenvolumen (statt 10 GB)

Surfen mit LTE 50 (max. 50 Mbit/s) inklusive

Telefonie- und SMS Flat in alle dt. Netze

Neu: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB

Preis: 22 Euro pro Monat

Hier geht es zur Allnet Flat M mit GB+

congstar Allnet Flat S mit GB +