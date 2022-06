Mit der Veröffentlichung von iOS 15.1, iPadOS 15.1 und tvOS 15.1 hat Apple die Funktion „SharePlay“ eingeführt. Seitdem sind zahlreiche Drittanbieter-Apps mit auf den Zug aufgesprungen und ab sofort ist auch die ZDFmediathek mit an Bord.

ZDFmediathek unterstützt jetzt Apple SharePlay

Die ZDFmediathek steht seit Kurzem in Version 5.13 im App Store als Download bereit. Neben den üblichen Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen, wird mit dem Update eine Neuerung implementiert. Die Rede ist von Apple SharePlay. Ihr könnt jetzt Filme gemeinsam schauen. Das gilt für alle On-Demand-Videos der ZDFmediathek.

Übrigens: Apple führt im Herbst mit iOS 16 auch Verbesserungen an SharePlay ein. Zukünftig funktioniert SharePlay auch über Nachrichten. Teilt synchro­nisierte Aktivitäten wie Filme, Musik, Trainings, Spiele und mehr mit Freunden, während ihr euch in Nachrichten mit ihnen austauschst. Darüberhinaus unterstütz Game Center unter iOS 16 SharePlay. Spiele mit Game Center Multiplayer Unterstützung haben eine SharePlay Integration. So könnt ihr während eines FaceTime Anrufs mit Freunden automatisch anfangen zu spielen. Das zuletzt genannte Features wird allerdings nicht mit iOS 16.0 Einzug halten, sondern mit einem iOS 16.x Update.