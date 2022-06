Während das iPhone 13 weltweit sehr erfolgreich ist, gingen die iPhone-Verkäufe in China im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück. Wie Analysten nun prognostizieren, soll Apples nächste iPhone-Generation in China wieder an Beliebtheit gewinnen. In Zeiten von Komponenten-Knappheit stellt das nicht nur Apple vor eine Herausforderung.

In einem Tweet vom Donnerstag berichtet der treffsichere Analyst Ming-Chi Kuo, dass seine jüngste Umfrage unter chinesischen Distributoren und Einzelhändlern darauf hindeutet, dass sie für das iPhone 14 die höchste Anzahlung aller Zeiten leisten mussten, um eine konstante Versorgung zu gewährleisten. Der Grund hierfür sei unter anderem die erwartete hohe Nachfrage:

The demand for iPhone 14 in the Chinese market may be stronger than that of the iPhone 13 from the viewpoints of distributors/retailers/scalpers.

