Die DVD ist nach wie vor ein beliebtes Mittel für Filmliebhaber, um Filme abzuspielen und anzusehen. Mit der Entwicklung der Technologie begann Apple jedoch, die Laufwerke in Laptops aus bestimmten Gründen abzuschaffen. Das macht es für Benutzer schwierig, DVDs auf dem Macbook abzuspielen. Aber mit Hilfe von MacX DVD Ripper Pro ist es durchaus möglich, DVD-Filme auf Apple Mac ohne internes Laufwerk anzusehen.

Als funktionsreiche Mac-Anwendung bietet MacX DVD Ripper den Benutzern die Möglichkeit, DVDs in MP4, HEVC, MOV, FLV und andere Videoformate mit superschneller Verarbeitungsgeschwindigkeit zu rippen und zu sichern.

Fast alle Arten von DVDs werden unterstützt

Mit diesem Programm können Sie DVDs in fast alle gängigen Videoformate konvertieren, einschließlich MP4, HEVC, MOV, MKV, AVI, WMV, FLV, H.264, iPhone, iPad, Mac, usw. und DVDs in DVD-Ordner/ISO-Bilddateien rippen. Außerdem kann es alle Arten von DVDs rippen, von 99-Titel-DVDs über regionale DVDs bis hin zu selbstgemachten DVDs, verkratzten DVDs und unlesbaren DVDs.

–> Hier erfahren Sie, wie Sie DVDs in MP4 konvertieren können

Die Nr. 1 unter den schnellen Rippern, bei denen die Qualität nicht beeinträchtigt wird

Das Programm ist mit Nvidia-, AMD- und Intel-Beschleunigungstechnologie ausgestattet und bietet eine fünffache Ripping-Geschwindigkeit, so dass Benutzer einen kompletten DVD-Film in nur 5 Minuten konvertieren können. Die Einstellungen „High-Quality-Engine“ und „De-Interlacing“ sorgen dafür, dass die Qualität des Ausgabeprofils auch bei diesen hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten mit dem Original übereinstimmt.

1:1-Kopie von selbstgemachten & geschützten DVDs auf die Festplatte

Da die Lebenserwartung von DVDs in der Regel bei etwa 20 Jahren liegt, ist es von Vorteil, DVDs auf Festplatten, in der Cloud und auf NAS zu speichern. Das Sichern von DVDs und deren Umwandlung in digitale Daten verlängert nicht nur die Lebensdauer der DVDs, sondern bewahrt sie auch für immer sicher auf.

Anpassbare erweiterte Einstellungen für professionelle Anwender

Dieses Programm ist mehr als nur ein DVD-Ripper. Es bietet einige erweiterte Parametereinstellungsoptionen, um die Anforderungen von Experten zu erfüllen. Profis können Bitrate, Auflösung und Bildwiederholrate nach ihren eigenen Bedürfnissen einstellen. Wenn Sie das Video anpassen möchten, können Sie es mit dem integrierten Video-Editor zuschneiden, trimmen, schneiden und externe Untertiteldateien zum Ausgabeprofil hinzufügen.

Mit der breiten Palette von Optionen und flexiblen Eingangs- und Ausgangsprofilen, ist es sehr empfehlenswert MacX DVD Ripper Pro für alle DVD-Film-Liebhaber, die ihre DVD digitale Bibliothek besitzen wollen.

Mit den laufenden Jubiläumsverkäufen ist dies der perfekte Zeitpunkt, um ein Exemplar zu erwerben. Zusätzlich zu 60% Rabatt auf die Premium-Lizenz können Sie auch ein zusätzliches Geschenk erhalten – MacX MediaTrans – einen benutzerfreundlichen iPhone/iPad-Manager für Mac.

