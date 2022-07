Mit “Best Foot Forward“ hat Apple eine neue Comedy-Serie angekündigt, die sich in erster Linie an Familien richtet und am 22. Juli ihre Premiere auf Apples Videos-Streaming-Dienst feiern wird. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu “Best Foot Forward“

Apple TV+ hat den offiziellen Trailer zur neuen Comedy-Serie „Best Foot Forward“ veröffentlicht. Diese feiert am Freitag, den 22. Juli ihre Premiere. Basierend auf dem Buch „Just Don’t Fall“ des echten paralympischen Athleten, Autors, Motivationsredners und Komikers Josh Sundquist, folgt die Live-Action-Serie dem 12-jährigen Josh Dubin auf seinem Weg von der Homeschool zur Public School, begierig darauf, alles zu erleben, was die Mittelschule zu bieten hat! Aber auf dem Weg dorthin steht Josh auch vor einer brandneuen Reihe von Herausforderungen, einschließlich der Frage, wie man eine ganze Schule von Kindern dazu bringt, an seiner Beinprothese vorbeizusehen und ihn so kennenzulernen, wie er ist.

Mit der Unterstützung seiner Eltern und der Hilfe seiner besten Freunde Kyle und Gabriella lernt, lacht und wächst Josh, jeden Tag gerne zurückkommen, um mehr zu erfahren.

Die Serie wurde von Matt Fleckenstein („iCarly“, „Nicky, Ricky, Dicky & Dawn“) für das Fernsehen entwickelt, wobei die ersten vier Folgen von Victor Nelli Jr. („The Wonder Years“) inszeniert und ausgeführt wurden. Von Apple Studios in Zusammenarbeit mit Muse Entertainment, sind in „Best Foot Forward“ Logan Marmino, Stephen Schneider („Players“), Joy Suprano („Fleishman Is In Trouble“, „Hightown“), Peyton Jackson („American Refugee“) und Trinity Jo-Li Bliss (“Avatar: The Way of Water”) zu sehen. Sundquist fungiert neben Joel S. Rice („Single All the Way“) von Muse Entertainment und Meghan Mathes Jacobs als ausführender Produzent.