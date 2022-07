Im März dieses Jahres hatte Apple den Mac Studio gemeinsam mit dem Studio Display vorgestellt. Nun findet sich der Mac Studio erstmals im Apple Refurbished Store und somit im Apple Store für generalüberholte Geräte.

Mac Studio erstmals im Apple Refursbished Store verfügbar

Apple betreibt nicht nur einen Online Store für Neugeräte, sondern auch einen Online Store für generalüberholte Produkte. In diesem Apple Refurbished Store findet ihr nun erstmals den Mac Studio.

Genau genommen findet ihr eine Vielzahl an Mac Studio Modellen in unterschiedlichen Konfigurationen. Solltet ihr Interesse an dem Gerät haben, so werft einen Blick in den Apple Refursbished Store. Auf diese Art und Weise spart ihr nicht nur ordentlich Geld (der Rabatt liegt ungefähr bei 10 Prozent im Vergleich zu Neugeräten), die Macs im Refursbished Store sind auch sofort lieferbar. Die Neugeräte des Mac Studio haben aktuell mit Lieferproblemen zu kämpfen. So schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe.

Im Apple Refurbished Store landen Geraten, die von Kunden innerhalb der gesetzlichen Rückgabefrist an Apple zurück geschickt werden oder aus sonstigen Gründen nicht beim Kunden verbleiben. Alle Geräte sind von Apple generalüberholt, zertifiziert und mit einer einjährigen Garantie versehen.

–> Hier geht es in den Apple Refurbished Store