Steve Jobs wurde von US-Präsident Joe Biden posthum mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet (deutsch Freiheitsmedaille des Präsidenten). Die Presidential Medal of Freedom ist neben der gleichrangigen Congressional Gold Medal eine der beiden höchsten zivilen Auszeichnungen der Vereinigten Staaten von Amerika.

Presidential Medal of Freedom für Steve Jobs

Die Presidential Medal of Freedom wird an „Personen verliehen, die einen beispielhaften Beitrag zum Wohlergehen, zu den Werten oder zur Sicherheit der Vereinigten Staaten, zum Weltfrieden oder zu anderen bedeutenden gesellschaftlichen, öffentlichen oder privaten Bestrebungen geleistet haben“, so das Weiße Haus in einer Bekanntgabe.

Jobs gründete Apple im April 1976 und hat das Unternehmen seitdem zu einem der größten der Welt gemacht. Er half bei der Einführung vieler technischer Produkte, die zu kulturellen Meilensteinen geworden sind, darunter der Mac, der iPod und das iPhone. Er starb am 5. Oktober 2011.

In einer Erklärung lobte das Weiße Haus die kreative Herangehensweise von Jobs an seine verschiedenen Unternehmungen:

„Steve Jobs war Mitbegründer, Geschäftsführer und Vorsitzender von Apple, Inc. sowie CEO von Pixar und hatte eine führende Rolle bei der Walt Disney Company inne“, schrieb das Weiße Haus. „Seine Visionen, seine Vorstellungskraft und seine Kreativität haben zu Erfindungen geführt, die die Art und Weise, wie die Welt kommuniziert, verändert haben und weiterhin verändern, sowie die Computer-, Musik-, Film- und Mobilfunkindustrie.“

Die Auszeichnung wird am 7. Juli verliehen. Zu den diesjährigen Empfängern der Presidential Medal of Freedom gehören auch Simone Biles, Schwester Simone Campbell, Julieta García, Gabrielle Giffords, Fred Gray, Vater Alexander Karloutsos, Khizr Khan, Sandra Lindsay, John McCain (posthum), Diane Nash, Megan Rapinoe, Alan Simpson, Richard Trumka (posthum), Wilma Vaught, Denzel Washington und Raúl Yzaguirre.