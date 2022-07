In wenigen Monaten wird Apple neue Apple Watch Modelle vorstellen – das wichtigste Upgrade seit Jahren, sagen Analysten. Vor diesem Hintergrund zeigen die neuesten Prognosen, dass eine neue Apple Watch mit einem größeren und helleren Display noch dieses Jahr erscheinen soll.

Größeres und helleres Display für die Apple Watch

Im Oktober letzten Jahres deutete der Display-Experte Ross Young an, dass die Apple Watch Series 8 in drei Displaygrößen kommen könnte. Jetzt, als Antwort auf eine Anfrage zu diesem Gerücht, erklärt Young, dass die zusätzliche Displaygröße, die der Apple Watch-Reihe hinzugefügt wird, 1,99 Zoll bzw. rund 50 mm in der Diagonale groß sein wird.

New size is larger, 1.99”. — Ross Young (@DSCCRoss) July 4, 2022

Passend hierzu, erwähnt laut MacRumors der Analyst Jeff Pu in einer Mittelung an Investoren, dass der Apple-Zulieferer Luxshare für die Produktion eines High-End 2-Zoll-Apple-Watch-Modells verantwortlich sein wird. Zudem hörte Bloombergs Mark Gurman aus internen Kreisen, dass das High-End Modell ein besseres Display erhalten könnte. Gurman geht davon aus, dass es sich hier um eine Steigerung der Helligkeit dreht.

Bis jetzt ist unklar, ob Apple Größen in 41 mm, 45 mm und 50 mm für die regulären Versionen der Series 8 anbieten wird oder ob die neue Größe etwas mit der vermuteten „Extremsport-Version“ zu tun hat, die Gerüchten zufolge ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen soll.

Vor kurzem berichtete Gurman zudem, dass sowohl die Apple Watch Series 8 als auch die neue robuste Version über eine Körpertemperatur-Erkennung verfügen werden. Die Funktion wird wahrscheinlich keine genauen Werte anzeigen können, sondern nur darauf hinweisen, ob der Träger der Apple Watch Fieber hat oder nicht.