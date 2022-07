WOW hat heute bekannt gegeben, dass die WOW App ab dem 05. Juli auf den Media Receivern und der MagentaTV Box der Deutschen Telekom verfügbar sein wird. MagentaTV-Kunden können somit ab morgen auf WOW Serien- und Blockbuster-Filme sowie auf den Live-Sport-Ereignisse zugreifen.

WOW Streaming-Service bald auf allen MagentaTV Geräten der Telekom verfügbar

Euch sagt WOW nichts? Kein Problem. Der Name bzw. die Bezeichnung ist noch recht neu. Es handelt sich dabei schlichtweg um eine Umbenennung von Sky Ticket in WOW.

Nun dürfen sich MagentaTV-Kunden freuen. Der Anbieter integriert den Streamingdienst WOW ab dem morgigen 05. Juli vollumfänglich in sein Angebot. Zudem wird die WOW Streaming-App in Kürze auf den Media Receivern und der MagentaTV Box verfügbar sein, darunter auch auf MagentaTVOne und dem MagentaTV Stick. Besonderer Vorteil für die Kunden: Alle linearen TV-Kanäle von WOW sind komfortabel in den Program Guide auf diesen MagentaTV-Geräten integriert und direkt abspielbar.

MagentaTV-Kunden können mit WOW ein großes Spektrum an exklusiven und hochqualitativen Inhalten genießen. Streaming war noch nie so WOW – denn es ist für jeden Geschmack das Richtige dabei: Zur Palette zählen Sky Originals, wie Babylon Berlin oder Das Boot, sowie Produktionen von HBO, wie House of the Dragon und And just like that. Zum Serien-Portfolio zählen außerdem Inhalte von Peacock, dem Streamingdienst von NBC Universal.

Neben zusätzlichen Blockbustern kurz nach Kino, für Groß und Klein, zählt zum Angebot von WOW auch der komplette Live-Sport von Sky: Dazu gehören alle Bundesligaspiele am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League sowie alle Rennen der Formel 1, alle Spiele der LIQUI MOLY Handball Bundesliga, bester US-Sport aus der NHL und Weltklasse-Tennis wie das legendäre Wimbledon-Turnier und die gesamte ATP Tour.