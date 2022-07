Anfang Juni startete die Weltraumserie „For All Mankind“ auf Apple TV+ in die dritte Staffel. Aktuell stehen die ersten vier Episoden bereit. Am kommenden Freitag startet Episode 5. Zur vierten Folge startet nun ein begleitendes Video auf YouTube.

For All Mankind – The Science Behind Season 3: Episode 4, Happy Valley

In der 3. Staffel wird der Rote Planet nicht nur für die USA und die Sowjetunion zur neuen Grenze im Weltraumrennen, sondern auch zu einem unerwarteten Neuzugang, der viel zu beweisen hat und noch mehr auf dem Spiel steht. Unsere Charaktere stehen Kopf an Kopf, während ihre Ambitionen für den Mars in Konflikt geraten und ihre Loyalität auf die Probe gestellt wird, wodurch ein „Schnellkochtopf“ entsteht, der sich zu einem Höhepunkt entwickelt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In Episode 4 führt ein Überraschungsmanöver während der Reise zum Mars zu einer verzweifelten Maßnahme. Genau dieses Szenerie wird mit dem jüngsten Clip auf YouTube näher betrachtet. Wie kann Licht uns helfen, durch den Weltraum zu reisen? Schließt euch Wrenn Schmidt an und entdeckt die Wissenschaft hinter For All Mankind.