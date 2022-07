Vodafone hat am heutigen Tag eine richtig heiße Aktion gestartet. So erhöht der Mobilfunkanbieter nicht nur das Datenvolumen im Tarif GigaMobil M von 30GB auf 100GB, ihr erhaltet zusätzlich noch 20 Prozent Rabatt auf die monatliche Grundgebühr. Solltet ihr aktuell über einen neuen Mobilfunkvertrag nachdenken, so nehmt das Vodafone-Angebot in jedem Fall in die engere Auswahl.

Vodafone GigaMobil M mit 100GB + 20 Prozent Rabatt

Der jüngste Vodafone-Deal hat es wirklich in sich. Ab sofort und zeitlich begrenzt gibt es bei Vodafone wieder viel Datenvolumen geschenkt: Ihr erhaltet 100 GB statt 30 GB im GigaMobil M. Darüberhinaus erhaltet ihr mit dem Gutscheincode GIGA 20 Prozent Rabatt auf die monatliche Grundgebühr.

Der GigaMobil M beinhaltet

eine Allnet-Flat inkl. Telefon- und SMS-Flat

100GB Datenvolumen monatlich

Ihr surft im 4G- und 5G-Netz

Mit GigaDepot nehmt ihr ungenutztes Datenvolumen mit in den nächsten Monat

Die monatliche Grundgebühr reduziert sich mit dem Gutscheincode GIGA von 49,99 Euro pro Monat auf 39,99 Euro pro Monat.

Vodafone GigaMobil L Young mit 100GB + 30 Prozent Rabatt

Darüberhinaus stellt Vodafone den Tarif GigaMobil L Young aktuell in den Fokus. Dieser beinhaltet vorübergehend 100GB anstatt 50GB und zudem reduziert sich hier die Grundgebühr mit dem Gutscheincode GIGA um satte 30 Prozent. Ihr zahlt somit nur 26,59 Euro Euro monatlich anstatt 37,99 Euro monatlich.

–> Hier geht es direkt zur Vodafone-Aktion