Es gibt Neuigkeiten von Vodafone GigaTV und Sky. Wer GigaTV für den Fernsehempfang nutzt, findet die besten Inhalte von Sky One HD nun auch in der Mediathek.

Das Beste von Sky One auf GigaTV ab sofort auch auf Abruf

Vodafone hat bekannt gegeben, dass Kunden, die GigaTV für den Fernsehempfang nutzen, findet ab sofort die besten Inhalte von Sky One HD nun auch in der Mediathek. Mehr als 1.000 Titel wird Vodafone seinen Kunden dort künftig auf Abruf anbieten. Voraussetzung für den Zugriff auf die Sky One Mediathek ist das PayTV-Paket Vodafone Premium.

Zum Start enthält die Mediathek bereits Serien-Highlights wie „La Brea“, „Hawaii Five O“ oder „S.W.A.T.“ sowie preisgekrönte Sky Originals wie „A Discovery of Witches“ oder „Der Pass“. Auch Unterhaltungsformate wie „Diese Ochsenknechts“, „Harry Potter 20th Anniversary“ oder „Master Chef Celebrity“ sind bereits auf Abruf verfügbar. Das Angebot in der Mediathek wird kontinuierlich um neue Titel aufgestockt.

Der Sender Sky One ist in HD-Qualität seit Januar für alle Vodafone Kunden verfügbar, die das PayTV-Paket Vodafone Premium gebucht haben. Dieses ist im Tarif „GigaTV Cable inklusive Vodafone Premium“ preislich besonders attraktiv, denn der monatliche Aufpreis im Vergleich zum „GigaTV Cable“-Tarif ohne diese Option liegt bei nur 5 Euro monatlich. Somit erhalten Kunden die Vielfalt von Vodafone Premium im Rahmen der 24-monatigen Vertragslaufzeit in den ersten sechs Monaten schon ab monatlich 14,99 Euro inklusive der Unterhaltungsplattform GigaTV mit der modernen GigaTV Cable Box 2.

Danach fallen monatlich 19,99 Euro an. Optional kann das Paket separat für monatlich 9,99 Euro zu einem bestehenden TV-Tarif hinzugebucht werden. Vodafone Premium umfasst im Vergleich zum Standard-Paket 21 zusätzliche HD-Sender ohne Werbeunterbrechung und beinhaltet eine genreübergreifende TV-Vielfalt für jeden Geschmack mit Serien, Spielfilmen, Cartoon-Klassikern, Dokus und fesselnden Sport-Events.

–> Hier geht es direkt zu Vodafone GigaTV