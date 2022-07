Kurz vor dem Wochenende blicken wir auf Apple TV+. Nachdem in der vergangenen Woche keine neuen Inhalte auf Apple Video-Streaming-Dienst angelaufen sind, geht es in dieser Woche mit zwei neuen Serien weiter. Ab sofort stehen „In with the Devil“ und „Flip & Flop“ bereit.

„In with the Devil“ ist da

Im vergangenen Monat kündigte Apple „In with the Devil“ für den heutigen 08. Juni 2022 an und so steht die neue limitierte Dramaserie ab sofort auf Apples Video-Streaming-Dienst bereit.

Die Serie wird wie folgt beschrieben

Als der Highschool-Football-Held und Sohn eines dekorierten Polizisten Jimmy Keene (Taron Egerton) zu zehn Jahren Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt wird, hat er die Wahl seines Lebens: Entweder kommt er in ein Hochsicherheitsgefängnis für kriminelle Geisteskranke und freundet sich mit dem mutmaßlichen Serienmörder Larry Hall (Paul Walter Hauser) an – oder er bleibt, wo er ist, und verbüßt seine volle Strafe ohne Aussicht auf Bewährung. Keene erkennt schnell, dass sein einziger Ausweg darin besteht, Hall ein Geständnis zu entlocken und herauszufinden, wo die Leichen mehrerer junger Mädchen vergraben sind, bevor dessen Berufung zugelassen wird. Aber sagt der mutmaßliche Mörder die Wahrheit? Oder ist es nur eine weitere Geschichte eines Serienlügners? Diese dramatische und fesselnde Geschichte unterwandert das Krimi-Genre, indem genau die Menschen, die hinter Gittern sitzen, zur Aufklärung des Falls herangezogen werden.

Die ersten beiden Folgen können ab sofort abgerufen werden. Bis zum 05. August folgen immer freitags neue Episoden. Zur Einstimmung haben wir euch den Trailer eingebunden.

Neue Kinderserie: „Flip & Flop“

Während sich „In with the Devil“ an das ältere Publikum richtet, ist „Flip & Flop“ für jüngere Zuschauer entwickelt. Es heißt

Die gefiederten Freunde Flip und Flop könnten nicht unterschiedlicher sein, aber in dieser Vorschulserie lernen sie, wie sie das Beste aus sich herausholen können. Basierend auf den Büchern von Tad Hills.

Auch zu dieser Serie haben wir den passenden Trailer für euch.