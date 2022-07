Apple hatte am Freitag den Startschuss für die Vorbestellungen des komplett überarbeiteten M2 MacBook Air gegeben. Es kam natürlich so wie es kommen musste – und die Lieferzeiten gingen im Apple Online Store schnell in die Höhe, so dass viele Modelle schon nicht mehr zum Verkaufsstart am 15. Juli ausgeliefert werden können.

2022 Apple MacBook Air Lieferzeiten

Das neue MacBook Air mit M2-Chip kann in vier Finishes – Mitternacht, Polarstern, Silber und Space Grau – ab 1.499 Euro vorbestellt werden. Das neue MacBook wird ab Freitag, 15. Juli an Kunden ausgeliefert, die rechtzeitig bestellt haben.

Im Moment ist das Mitternachtsblau M2 MacBook Air die beliebteste Option – oder zumindest die am schwersten zu bekommende – mit einer geschätzten Lieferzeit von 4 bis 5 Wochen. Für diejenigen, die sich nicht für die neue M2 MacBook Air Farboption interessieren, bietet sich Polarstern und Space Grau an. Hier ist noch eine pünktliche Lieferung bis nächsten Freitag möglich – je nach ausgewählter Option. In der Regel geht die Lieferzeit hoch, wenn ihr mehr RAM oder Speicherplatz auswählt. Beim MacBook Air mit der Farboption Silber sieht es ähnlich schlecht aus, wie bei dem Mitternacht-Renner. Hier wird bei einer aktuellen Bestellung vor dem 26. Juli /2. August nicht geliefert.

Die Liefertermine sind eine Momentaufnahme. Wenn ihr diese Zeilen lest, wird die Geduld womöglich noch länger auf die Probe gestellt. Wer sich nicht rechtzeitig ein neues M2 MacBook Air im Apple Online Store sichern konnte, hat noch die Chance, es persönlich vor Ort zu kaufen, wenn am kommenden Freitag, dem 15. Juli, der offizielle Verkauf beginnt.

Eine gute Anlaufstelle ist auch der Versandriese Amazon, dem anscheinend ein großes Kontingent des M2 MacBook Air zur Verfügung steht. Hier sind jedoch auch nicht mehr alle Modelle lieferbar.

2022 Apple MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD... UNGLAUBLICH DÜNNES DESIGN – Das neu entwickelte MacBook Air ist mobiler als je zuvor und wiegt...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer 8‑Core CPU der nächsten Generation, einer bis zu 10-Core GPU...

Das neue M2 MacBook Air

Das neue MacBook Air zeichnet sich durch die bedeutendste Designänderung der MacBook Air Reihe seit einem Jahrzehnt aus, mit einem einheitlich flachen Gehäuse, einem größeren Bildschirm und dünneren Bildschirmrändern. Wie beim MacBook Pro 2021 ist die Frontkamera nun in einer Aussparung im Display untergebracht. Der M2-Chip sorgt für eine verbesserte CPU- und GPU-Leistung, die etwa 20 Prozent schneller ist als die des bereits schnellen M1 MacBook Air.

Apple gibt an, dass komplexe Aufgaben wie die Videobearbeitung in Final Cut oder das Anwenden von Filtern in Photoshop um 20 bis 40 Prozent schneller sind als beim M1 MacBook Air und um Größenordnungen schneller für Kunden, die von den älteren Intel-basierten Air Modellen umsteigen. Und all diese Leistung soll nicht auf Kosten der Akkulaufzeit einhergehen. Laut Apple sollen Kunden mit einer einzigen Ladung beispielsweise bis zu 18 Stunden ununterbrochene Videowiedergabe erreichen können.