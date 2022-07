Im Herbst letzten Jahres wurde bekannt, dass Apple eine neue Kinder- und Familienserie namens „Amber Brown“ in Auftrag gegeben hat. Nun bewegen wir uns mit großen Schritten auf die Erstausstrahlung zu und Apple TV+ hat den offiziellen Trailer zur Serie veröffentlicht. Der tatsächliche Startschuss fällt am 25. Juli 2022.

„Amber Brown“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV+ hat den Trailer zur neuen Kinder- und Familienserie „Amber Brown“ veröffentlicht. Diese wird am Freitag, den 29. Juli 2022, ihre Premiere feiern. Von der für den Emmy Award nominierten Autorin und Regisseurin Bonnie Hunt und basierend auf der Bestseller-Buchreihe von Paula Danziger mit über 10 Millionen Exemplaren im Druck ist „Amber Brown“ ein ungefilterter Blick auf ein Mädchen, das nach der Scheidung ihrer Eltern durch Kunst und Musik zu „ihrer Stimme“ findet.

Unter der Regie und dem Drehbuch von Hunt („Life with Bonnie“, „Return To Me“) sind in der 10-teiligen Live-Action-Serie Carsyn Rose („The Rookie“, „Cousins for Life“), Sarah Drew („Grey’s Anatomy “, „Cruel Summer“) sowie Darin Brooks („Blue Mountain State“, „The Croods: Family Tree“) als Max, Ashley Williams („How I Met Your Mother“, „The Jim Gaffigan Show“) als Pam, Michael Yo („Kevin Can Wait“) als Philip und Newcomerin Liliana Inouye („The Slows“) als Brandi Colwin zu sehen.

Ausführende Produzenten sind neben Hunt der für den Emmy Award nominierte Bob Higgins („A Tale Dark and Grimm“, „The Who Was? Show“) und der für den Canadian Screen Award nominierte Jon Rutherford („A Tale Dark and Grimm“, „Daniel Gebannt“). „Amber Brown“ wird von den preisgekrönten Boat Rocker Studios produziert.

Apple TV+ blickt mittlerweile auf ein immer größerer Portfolio für Kinder und Familien. Zu sehen sind unter anderem Die Peanuts & Snoopy, Flip & Flop, Die Fraggles, Stillwater, Harriet – Spionage aller Art, Puppe Place, Wolfboy und viele mehr.