Bereits im vergangenen Monat kündigte Amazon den Prime Day 2022 für den 12. und 13. Juli an. Vor wenigen Augenblicken ist die groß angelegte Rabatt-Aktion für Prime-Mitglieder gestartet. Das zweitägige Shopping-Event beinhaltet Angebote aus allen Kategorien von Top-Marken sowie kleinen und mittleren Unternehmen.

Amazon Prime Day 2022 ist gestartet

Pünktlich um 00:01 Uhr ist vor wenigen Augenblicken der Amazon Prime Day 2022 gestartet. Auch wenn der Online Händler bereits in den letzten Tagen die ersten Angebote veröffentlicht hatte, geht es am heutigen Dienstag erst so richtig los.

Ihr könnt Produkte von Top-Marken und teilnehmenden Händlern einkaufen, darunter viele kleine und mittlere Unternehmen. Neue Angebote aus allen Kategorien – von Fashion und Elektronik bis hin zu Spielzeug und Haushalt – werden im Lauf des Prime Day freigeschaltet und bieten viele tolle Rabatte.

Noch kein Prime-Mitglied? Kein Problem. Ihr könnt Amazon Prime 30 Tage komplett kostenlos testen und die Angebote rund um den Prime Day 2022 nutzen. Im Laufe des heutigen Tages werden wir euch auf verschiedene Highlights des Prime Days aufmerksam machen und die besten Angebote präsentieren.

