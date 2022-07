In der Nacht zu heute ist der Amazon Prime Day 2022 gestartet. Seitdem stehen tausende Prime-Angebote im Mittelpunkt und ihr habt die Möglichkeit euch das ein oder andere Schnäppchen zu sichern. Amazon bedient sich nahezu an allen Produktkategorien und setzt den Rotstift an. Für jeden Schnäppchenjäger sollte das passende Angebot dabei sein.

Amazon Prime Day 2022

Ihr könnt Produkte von Top-Marken und teilnehmenden Händlern einkaufen, darunter viele kleine und mittlere Unternehmen. Neue Angebote aus allen Kategorien – von Fashion und Elektronik bis hin zu Spielzeug und Haushalt – werden im Lauf des Prime Day freigeschaltet und bieten viele tolle Rabatte.

Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch hier die kostenlose Prime-Testmitgliedschaft sichern. Wir haben euch ein paar Highlight-Angebote zusammengetragen.

Angebot Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Wir stellen vor: Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige,...

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music,...

Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) | HD-Streaminggerät Die neueste Version unseres meistverkauften Streaming-Geräts – 50 % mehr Leistung im Vergleich zu...

Weniger Durcheinander, mehr Kontrolle – Mit der Alexa-Sprachfernbedienung können Sie Sendungen...

Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) Ein cineastisches Erlebnis – Fernsehen in brillantem 4K Ultra HD, mit Unterstützung für Dolby...

Heimkinoklang mit Dolby Atmos – Für ausgewählte Titel sorgt die Unterstützung von immersivem...

Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Uhr und Alexa | Blaugrau Wir stellen vor: Echo Dot mit Uhr – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das...

Perfekt für Ihren Nachttisch – Das LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker sowie Timer an. Durch...

Angebot MEATER 10m Komplett Kabelloses Smart-Fleischthermometer für Ofen Grill Küche BBQ Smoker Rotisserie... ► Perfekte Garergebnisse: Egal ob Steak, Braten, Geflügel oder Fisch, mit dem smarten...

► Einfache Zubereitung ohne Kabelsalat: MEATER-App auf dem Smartphone oder Tablet starten,...

Fire 7 Kids -Tablet, 7-Zoll-Display, 16 GB, pinke kindgerechte Hülle (2019) EIN VOLLWERTIGES 7-ZOLL TABLET, ABER KINDERSICHER: Geschützt durch eine robuste pinke kindgerechte...

STARKE KINDERSICHERUNG: Sie entscheiden wann, wofür und wie lange Ihr Kind das Tablet nutzt und...

Angebot WD Elements Desktop externe Festplatte 12 TB (kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0, hohe... Sofort mehr Speicher. Die WD Elements Desktop externe Festplatte bietet zuverlässigen...

Verwenden Sie die WD Elements Desktop universell an USB 3.0- und USB 2.0 Geräten. Mit der externen...

Angebot SanDisk Extreme 1 TB Portable SSD (tragbare NVMe SSD, USB-C, bis zu 1.050 MB/s Lesegeschwindigkeit... Die SanDisk Extreme Portable SSD ist ideal für den Alltag. Die externe Festplatte eignet sich für...

Ihre hochauflösenden Fotos und Videos sind immer bei Ihnen, egal wo Sie sich gerade befinden....

Angebot Oral-B iO Series 7 Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, 5 Putzmodi für Zahnpflege,... Die beste Reinigung von Oral-B dank revolutionärer Magnet-Technologie für ein extra leises und...

100 Prozent gesünderes Zahnfleisch in 1 Woche dank des einzigartigen runden Bürstenkopfes von...

Angebot Oral-B PRO 3 3500 Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, mit 3 Putzmodi und visueller 360°... Tiefenreinigung und gesünderes Zahnfleisch mit der elektrischen Zahnbürste dank 3D-Technologie und...

Für eine Zahnreinigung, die begeistert – entfernt Bakterien und bis zu 100 % mehr Plaque als eine...

Angebot Oral-B iO Ultimative Reinigung Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürste, 4 Stück, ultimative... Revolutionäre iO Technologie bis in die Borstenspitzen - für die beste Reinigung von Oral-B

Neuartige 'Borsten-in-Borsten' Bündel gelangen tief in die Zahnzwischenräume und entfernen bis zu...

Angebot Gardena Mähroboter smart SILENO life 750 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per... LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...

Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...

Angebot Gardena smart Water Control: Intelligenter Bewässerungscomputer mit smart App steuerbar,... Zuverlässiges Bewässern: Automatische Bewässerung per smart App, dank bewährter Ventiltechnik...

Messdaten überall parat: Fügt sich ideal in Ihr Gardena smart System Set ein und überträgt die...

Angebot Apple Watch Series 7 (GPS, 45mm) - Aluminiumgehäuse Mitternacht, Sportarmband Mitternacht -... Mit dem GPS Modell kannst du Anrufe annehmen und Textnachrichten vom Handgelenk aus beantworten

Das Always-On Retina Display hat einen fast 20 % größeren Displaybereich als die Series 6, damit...

Apple Watch Series 7 (GPS, 45mm) - Aluminiumgehäuse Grün, Sportarmband Klee - Regular Mit dem GPS Modell kannst du Anrufe annehmen und Textnachrichten vom Handgelenk aus beantworten

Das Always-On Retina Display hat einen fast 20 % größeren Displaybereich als die Series 6, damit...

Apple iPhone 11 (128 GB) - Schwarz Als Teil der Bemühungen von Apple, seine Umweltziele zu erreichen, kommt das iPhone 11 ohne...

6,1" Liquid Retina HD LCD Display (15,5cm Diagonale)

Angebot Apple Watch Series 7 (GPS, 41mm) - Aluminiumgehäuse Product(RED), Sportarmband Product(RED) -... Mit dem GPS Modell kannst du Anrufe annehmen und Textnachrichten vom Handgelenk aus beantworten

Das Always-On Retina Display hat einen fast 20 % größeren Displaybereich als die Series 6, damit...

Apple iPhone 11 (64 GB) - (Product) RED Als Teil der Bemühungen von Apple, seine Umweltziele zu erreichen, kommt das iPhone 11 ohne...

6,1" Liquid Retina HD LCD Display (15,5cm Diagonale)

DJI Mini 2 Fly More Combo (EU) + Care Refresh (auto-aktiviert) - 4K Video-Drohne mit Zubehör und... EIGENSCHAFTEN: Die tragbare und kompakte DJI Mini 2 mit 31-minütiger Flugzeit wiegt gerade einmal...

GIMBAL-KAMERA: Die Mini 2 ist in der Lage Fotos mit 12 Megapixeln und Videos in 4K QHD aufzunehmen....

GoPro HERO8 Black Bundle: Enthält HERO8 Black Kamera, Ersatz-Akku (insgesamt 2), Schutzgehäuse und... Die neu gestaltete Form ist kompakter und mit der Befestigungsöse an der Basis kannst du die...

Vlogger, professionelle Filmemacher und aufstrebende Content-Ersteller haben nun mehr Möglichkeiten...

Angebot Garmin Forerunner 245 – GPS-Laufuhr mit individuellen Trainingsplänen, Lauffunktionen und... TRAINIEREN SIE EFFIZIENTER: Die Uhr sagt Ihnen, ob Sie sich im Training überlasten, unterfordern...

AUCH BEI SONNE SUPER ABLESBAR: Das 1,2“(3,04 cm) große Farbdisplay ist auch bei direkter...

Angebot iRobot Roomba i3+ (i3552) App-steuerbarer Saugroboter mit Absaugstation (Staubsauger Roboter), Zwei... Zielstrebig dank intelligenter Navigation – Durch die hochmodernen Bodensensoren mit...

Staubsaugen erledigt sich jetzt monatelang von selbst, dank der Clean Base-Automatischen...

iRobot Roomba 981 App-steuerbarer Saugroboter (Staubsauger Roboter) mit zwei Gummibürsten, Lädt... Dem Schmutz geht es an den Kragen – Der Roomba 98X Saugroboter befreit Ihr Zuhause von...

Dank der Dirt Detect-Technologie erkennt der Roomba 98X Saugroboter stärker verschmutzte Bereiche...

Roborock S7 Saug- und Wischroboter (Saugleistung 2500Pa, 180min Akkulaufzeit, 470ml Staubbehälter,... Saugfunktion mit einer ultrahohen Saugleistung von 2.500 Pa

Innovative Schalltechnologie lässt den Wischer bis zu 3000 Mal pro Minute vibrieren mit einem...

Kindle, jetzt mit integriertem Frontlicht – mit Werbung – Weiß Mit dem verstellbaren Frontlicht können Sie stundenlang bequem lesen – drinnen und draußen, bei...

Eigens für das Lesen entwickelt, mit einem 167-ppi-Display ohne Spiegeleffekte. Lesen wie auf...

Philips Bluetooth Kopfhörer, Kabellose Kopfhörer für Erwachsene, Wasserdicht, bis zu 18 Stunden... IN EAR FIT: Diese kabellosen Kopfhörer passen perfekt in Ihre Ohren - so konzipiert, dass Sie jedes...

EINFACHE BLUETOOTH-VERBINDUNG: Diese Kopfhörer sind mit den meisten Bluetooth-Geräten kompatibel...

Eve Energy 4er-Pack, Smarte schaltbare Steckdose, TÜV-zertifiziert, Verbrauchsmessung, Zeitpläne,... Leuchten und Geräte per App oder Siri ein- und ausschalten, oder Zeitpläne anlegen, die die...

Fernzugriff und anwesenheitsbasierte Steuerung über die Steuerzentrale (HomePod mini, HomePod,...

Somfy 1875273 Hausalarm Plus Integral | Hausalarm mit zusätzlichen Bewegungs und Öffnungsmeldern |... Ideales Sicherheitssystem für ein Zuhause, einschließlich 1 Außensirene 112 dB, 1 Innensirene 110...

Angeschlossen kann dieser Alarm ganz einfach von Ihrem Smartphone über die Somfy Protect-App...

Angebot Eve Aqua - Smarte Bewässerungssteuerung per Apple Home App oder Siri, automatisch bewässern mit... Steuern Sie Rasensprenger oder Bewässerungssysteme per App, Siri oder direkt am Gerät. Oder legen...

Vermeidet Überschwemmungen & Wasserverschwendung dank automatischer Abschaltung. Für alle...

Anker PowerPort PD 2 Wandladegerät, 32W Dual-Port USB-C, 20W Power Delivery, 12W PowerIQ,... BLITZSCHNELL LADEN: Ausgestattet mit einem USB-C Power Delivery Port für starke 20W Ladungen, um...

EINER FÜR ALLE: Mit einem USB-C Power Delivery Port und einem Anker PowerIQ USB-Port lädst du...

Anker Powerline+ II USB C auf Lightning Kabel, 90cm lang, Nylon-umflochtenes Ladekabel für iPhone... POWER DELIVERY: Unterstützt blitzschnelles Laden für iPhone 13, 13 Pro, 12, AirPods Pro, iPads mit...

ABSOLUT STRAPAZIERFÄHIG: Hält bis zu 30 Mal länger als Standardkabel und garantiert erstklassige...

Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, Geeignet für iPhone 13/13... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der beste Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...

LADEN MIT STIL: Ab jetzt in fünf frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...

eufy Security eufyCam 2C Pro, Kabellose Überwachungskamera, Sicherheitssystem 180 Tage... 2K AUFLÖSUNG: Smarte Bildqualität stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera aussen dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes...

eufy Security eufyCam 2C, kabellose Überwachungskamera aussen, 180 Tage Akku, HD 1080p, IP67... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera aussen dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes...

eufy Personenwaage, Smart Scale P2, Digitale Körperfettwaage WLAN/Bluetooth, 15 Messwerte inkl.... PRÄZISE MESSWERTE: 15 detaillierte Messwerte des Körpers, einschließlich Körpergewicht,...

VIRTUELLES 3D-MODELL: Beobachten Sie den Fortschritt Ihres Körpers auf Ihrem Weg zu mehr Fitness...

Soundcore by Anker Life P3 Bluetooth Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, Intensiver Bass, 6... Fantastischer Sound für über 20 Millionen Fans!

DER REGENBOGEN IM MINIFORMAT: Die brandneuen Life P3 Earbuds sind in 5 stilvollen Farben erhältlich...

Soundcore by Anker Life P2 Mini Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer mit 10mm Audiotreiber,... SOUNDCORE: Eine Marke von Anker Innovations. Geliebt von über 20 Millionen Fans weltweit.

ENORMER BASS: Unsere Technologie analysiert das Klangprofil in Echtzeit und erhöht dank den starken...

Angebot Netatmo Smarte Überwachungskamera Außen, Wlan, Integrierte Beleuchtung , Bewegungserkennung,... Erhalten Sie im falle eines Einbruchs sofort meldungen auf ihr Smartphone: Erhalten Sie eine...

Präzise und anpassbare meldungen: Mit der Alert-Zones-Funktion können Sie die zu überwachenden...

Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite (ohne TV-Steuerungstasten) |... Unser kostengünstigster Fire TV Stick – Genießen Sie schnelles Streaming in Full HD. Mit...

Perfekt für den Einstieg – Sehen Sie mit den Apps von ARD, ZDF, Pluto TV, YouTube und mehr...

Angebot Belkin AirTag Hülle mit Schlüsselanhänger (Secure Holder Schutzhülle für Air Tag, Accessoire... Ein Drehverschluss sorgt für guten Halt des AirTags im Secure Holder

Der Schüsselring lässt sich sicher an Ihren persönlichen Dingen anbringen

Angebot Neu Apple AirTag 4er Pack Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot Neu Apple AirPods (3. Generation) 3D Audio mit dynamischem Head Tracking. Für Sound überall um dich herum

Adaptiver EQ, der Musik automatisch an deine Ohren anpasst