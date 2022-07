Ende Juni startete die Comedy-Serie „Reich!“ (englischer Titel: „Loot“) auf Apple TV+. Nun hat der Apple Video-Streaming-Dienst bestätigt, dass die Serie mit Maya Rudolph in der Hauptrolle eine Fortsetzung erhalten wird.

Apple TV+ gibt 2. Staffel zu „Reich!“ In Auftrag

Apple TV+ hat die Fortsetzung von „Reich!“ bestätigt. Dabei handelt es sich um eine Comedy-Serie mit Emmy-Preisträgerin Maya Rudolph in der Hauptrolle. Neben den Emmy-Preisträgern Alan Yang und Matt Hubbard agiert Rudolph auch als Produzentin der Serie.

Die Nachricht folgt auf den Start der ersten Staffel sowie die Ankündigung eines neuen mehrjährigen First-Look-Vertrags mit Animal Pictures, der Produktionsfirma, die von den ausführenden Produzenten von „Loot“ Rudolph, Natasha Lyonne und Danielle Renfrew Behrens geleitet wird.

„Danke an Maya, Alan, Matt und das gesamte unglaublich talentierte „Loot“-Cast- und Kreativteam, die eine Show voller fesselnder und liebenswerter Charaktere und urkomischer und herzerwärmender Momente in jeder Folge geschaffen haben“, sagte Matt Cherniss, Programmleiter für Apple TV+: „Diese Show hat die Herzen des weltweiten Publikums erobert und wir können die zweite Staffel kaum erwarten.“

In „Reich!“ hat die Milliardärin Molly Novak (Rudolph) ein Traumleben, komplett mit Privatjets, einer weitläufigen Villa und einer Gigayacht – alles, was ihr Herz begehrt. Aber als ihr 20-jähriger Ehemann sie betrügt, gerät sie in die Öffentlichkeit und wird zum Treibstoff für Boulevardzeitungen. Sie erreicht den Tiefpunkt, als sie zu ihrer Überraschung erfährt, dass sie eine Wohltätigkeitsstiftung hat, die von der nüchternen Sofia Salinas (Rodriguez) geleitet wird, die Molly anfleht, keine schlechte Presse mehr zu erzeugen. Mit ihrem hingebungsvollen Assistenten Nicholas (Kim Booster) an ihrer Seite und mit der Hilfe von Sofia und ihrem Team – darunter der sanftmütige Buchhalter Arthur (Faxon) und ihr optimistischer, Popkultur-liebender Cousin Howard (Funches) – begibt sich Molly auf eine Reise Reise der Selbstfindung. Anderen etwas zurückzugeben, könnte das sein, was sie braucht, um zu sich selbst zurückzukehren.