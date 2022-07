Das M2 MacBook Air wird am Freitag, dem 15. Juli, auf den Markt kommen. Die ersten Bestellungen werden schon einige Tage vor dem Verkaufsstart an die Kunden verschickt. So haben bereits die ersten Frühbesteller eine Versandbenachrichtigung erhalten.

Auslieferung des M2 MacBook Air läuft an

Während die Lieferzeiten des M2 MacBook Air weiter ansteigen, können sich die ersten Kunden bald über ihr neues MacBook freuen. So berichten mehrere Kunden, dass ihre Geräte bereits auf dem Weg sind. Ob die glücklichen Besteller tatsächlich ihre Geräte schon vor dem 15. Juli in den Händen halten werden, bleibt jedoch offen. Denn die neuen MacBook Air Modelle haben einen weiten Weg vor sich, da sie direkt aus China verschickt werden.

Wer bisher noch nicht bestellt hat, muss sich in Geduld beweisen. Ein Blick auf die offiziellen Lieferprognosen zeigt, dass bei einer aktuellen Bestellung keine der Konfigurationen mehr rechtzeitig bis zum Freitag eintreffen wird. Die beiden Basisversionen sollen nicht vor dem 3. bis 10. August ausgeliefert werden.

Erste Test-Ergebnisse

Solange wir auf das neue M2 MacBook Air warten, dürften bald die ersten Testberichte eintreffen. So wird das begehrte Gerät bereits bei ausgesuchten Pressevertretern getestet. Sobald die Sperrfrist für die Berichterstattung fällt, sollten wir einige Impressionen des neuen MacBooks erhalten. Wir halten euch natürlich auf dem Laufendem.

Ein erster Benchmark hat es dann tatsächlich doch schon in die Weiten des Internets geschafft. Dieser zeigt, dass das MacBook Air 2022 einen vollwertigen M2-Prozessor einsetzt, der wie beim MacBook Pro Modell mit maximal 3,5 GHz getaktet ist.

Das neue M2 MacBook Air kann unter anderem über den Apple Online Store bestellt werden. Das MacBook Air 2022 ist ab 1.499 Euro erhältlich. Ihr habt die Wahl zwischen zwei Standard-Modellen und könnt diese optional mit mehr Arbeitsspeicher, SSD-Speicher etc. bestücken.

Tipp: Bei MacTrade erhaltet ihr aktuell bis zu 125 Euro Rabatt auf das neue MacBook Air mit M2.