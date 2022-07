In der jüngeren Vergangenheit legte Spotify einen verstärkten Fokus auf Podcasts. Dies setzt sich am heutigen Tag fort. Genau genommen, dreht es sich um Video-Podcasts. Diese starten am heutigen Tag in Deutschland.

Jetzt auch in Deutschland: Spotify bietet Video-Podcasts an

Ab sofort können Podcaster auch in Deutschland ihre Formate auf Spotify inklusive Video bereitstellen. Spotify bietet die Video-Podcasting Funktionen insbesondere in Märkten mit starken Podcast-Communitys an. Ab sofort stehen Video-Podcasts neben Deutschland auch in Frankreich, Italien, Spanien, Brasilien und Mexiko bereit. Fans von Video-Podcasts können wählen, ob sie das Bewegtbild im Vorder- oder Hintergrund sehen möchten.

Egal ob unterwegs oder zu Hause. Die Funktion ist auf allen Spotify Playern verfügbar, einschließlich der mobilen Spotify App, der Desktop-App, des Web-Players, der Smart Speaker und der meisten Smart-TVs und Videospielkonsolen.