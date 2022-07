Passend zum Amazon Prime Day 2022 hat auch Microsoft den Rotstift angesetzt und Microsoft 365 Family sowie Microsoft Office 2021 im Preis gesenkt. So kostet die 15-Monats-Lizenz von Microsoft 365 Family nur 50,99 Euro. Entscheidet ihr euch direkt für 27 Monate, so zahlt ihr nur 91,49 Euro. Interessiert euch vielmehr Microsoft Office 2021 als Dauerlizenz, so werden 82,99 Euro fällig.

Microsoft 365 Family als Prime-Deal

Amazon dreht an der Preisschraube und hat Microsoft 365 Family im Preis gesenkt. Bei diesem Angebot handelt es sich nicht etwas um das 12-Monats-Abo (auch hier wäre der Preis schon ziemlich gut), es handelt sich vielmehr um ein 15-Monats-Abo, was den Preis noch einmal attraktiver werden lässt. Möchtet ihr rein rechnerisch noch ein paar Cents sparen, so nehmt ihr direkt die 27-Monats-Lizenz.

Enthalten in Microsoft 365 Family (6 Nutzer) sind in jedem Fall die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Microsoft 365 Family 15 Monate in Kombination mit Norton 360 Deluxe oder McAfee Total Protection kostet 50,99 Euro (rechnerisch: 3,40 Euro pro Monat). Microsoft 365 Family 27 Monate schlägt mit 91,49 Euro zu buche (rechnerisch: 3,39 Euro pro Monat.

Microsoft Office 2021 Dauerlizenz nur 82,99 Euro

Falls ihr auf der Suche nach einem attraktiven Angebot für Microsoft Office 2021 als Dauerlizenz seid, so werdet ihr heute fündig. Microsoft Office 2021 steht aktuell im Fokus und ihr könnt die Dauerlizenz zum Vorzugspreis von nur 82,99 Euro.