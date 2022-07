Der Prime Day 2022 läuft auf Hochtouren. Nachdem wir euch im Laufe des Tages bereits auf das ein oder andere Hardware-Schnäppchen hingewiesen haben, haben wir einen weiteren Leckerbissen für euch. Prime Kunden haben die Möglichkeit, sich Amazon Music Unlimited 4 Monate gratis zu sichern. Kein Prime-Kunde? Dann erhaltet ihr den Musik-Streaming-Dienst 3 Monate kostenlos.

Amazon Music Unlimited 4 Monate kostenlos

Von Zeit zu Zeit verschenkt Amazon seinen Musik-Streaming-Dienst für einen bestimmten Zeitraum. Aktuell könnt ihr eich Amazon Music Unlimited für 4 Monate kostenlos sichern. Falls ihr kein Prime-Mitglied seid (hier geht es zur kostenlosen Testmitgliedschaft), so erhaltet ihr immerhin 3 Gratis-Monate.

In den Teilnahmebedingungen heißt es

4 Monate gratis für Prime-Mitglieder (3 Monate gratis für Nicht-Prime-Mitglieder) – Angebotsbedingungen Das Angebot gilt vom 21 Juni 2022 bis einschließlich 13 Juli 2022 und nur solange der Vorrat reicht. Vom Angebot ausgeschlossen sind Kunden, die bereits Amazon Music Unlimited nutzen oder genutzt haben (einschließlich einer Probemitgliedschaft). Nach Ablauf der Aktion “4 Monate gratis“ für Prime-Mitglieder (3 Monate gratis für Nicht-Prime-Mitglieder) wird Ihnen der Betrag von EUR 8,99 pro Monat inkl. MwSt. (Preis für Prime-Mitglieder) oder EUR 9,99 pro Monat inkl. MwSt. (Standard-Preis) berechnet, wenn die Mitgliedschaft nicht während des Aktionszeitraums zu dessen Ablauf gekündigt wird. Nach Ablauf des Aktionszeitraums kann die Mitgliedschaft jederzeit gekündigt werden. Jeder Kunde kann nur einmal an dieser Aktion teilnehmen. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Das Angebot gilt nur für volljährige Personen. Digitale Inhalte und Services sind möglicherweise lokal beschränkt und stehen nur Kunden in Deutschland und Österreich zur Verfügung. Es gelten die weiteren Bedingungen der Amazon Digital Germany GmbH. Das Angebot ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Wenn ihr uns fragt, so handelt es sich hierbei um ein „risikoloses“ Angebot. Lernt Amazon Music Unlimited für ein paar Monate kennen und testet den Service. Falls euch der Streaming-Dienst nicht zusagt, so kündigt ihr zum Ende des kostenlosen Testzeitraums und es fallen keine weiteren Kosten an.

–> Hier geht es direkt zu den 4 Gratis-Monaten von Amazon Music Unlimited