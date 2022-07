Die smarten Grill-Thermometer von Meater haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder thematisiert. Solltet ihr bereits mit der Anschaffung geliebäugelt, bis dato jedoch auf den richtigen Moment gewartet habt, so ist dieser nun gekommen. Im Rahmen des Prime Day 2022 erhaltet ihr 30 Prozent Rabatt auf die verschiedenen Meater-Fleischthermometer.

Meater: smartes Grill-Thermometer zum heißen Preis [Prime Day 2022]

Im Juli 2020 hatten wir uns zur Grill-Saison intensiver mit dem Grill-Thermometer Meater+ beschäftigt und dieses getestet. Der Vorteil liegt in jedem Fall in der kabellosen Funktionsweise und smarten Anbindung ans Smartphone. Allerdings muss man nicht meinen, dass man nur den Meater in das Fleisch einführen muss und alles andere läuft von alleine. Meater hilft in jedem Fall dabei, dass man dem perfekten Grillerlebnis ein Stück näher kommt.

Zurück zum Prime Day und den Meater-Deals. Insgesamt drei Angebote findet ihr. Pauschal gibt es jeweils 30 Prozent Rabatt. Den Original Meater erhaltet ihr für 62,30 Euro, Meater+ schlägt mit 76,30 Euro zu buche und für den Meater Block müsst ihr 209,30 Euro auf die Ladentheke legen. Wenn ihr uns fragt, so ist der Meater+ die richtige Wahl.