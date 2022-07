Nachdem das Nothing Phone (1) in den letzten Wochen bereits verstärkt durch die Gerüchteküche geisterte, wurde das Smartphone nun vorgestellt. Hierzulande ist das Gerät bei der Telekom als einziger Netzbetreiber erhältlich. Ab sofort könnt ihr das Nothing Phone (1) sowohl bei der Telekom als auch bei Congstar vorbestellen.

Nothing Phone (1): neues Smartphones exklusiv bei der Telekom

Nothing hat das Phone (1) vorgestellt. Dieses kommt am 21. Juli auf den Markt und kann ab sofort bei der Deutschen Telekom und Congstar vorbestellt werden. Nach der Einführung der „ear (1)“ Kopfhörer im vergangenen Jahr ist es das erste Smartphone des 2020 gegründeten Unternehmens.

Die Telekom schreibt über das Phone (1)

Das Phone (1) überzeugt mit innovativem Design und neuester Technologie. Es wird mit dem neuen Betriebssystem Nothing OS auf Android-Basis ausgeliefert und hat somit auch den vollen Zugriff auf den Google Play Store. Das Gerät kommt ohne Bloatware. Bloatware bezeichnet vorinstallierte Software auf Computern, Smartphones oder Tablets, die Hardwareleistung verbraucht und die Leistung eines Geräts beeinträchtigt. Das Nothing Phone (1) arbeitet dadurch besonders schnell und effizient. Optisch hebt sich die Benutzeroberfläche des Systems durch ein charakteristisches schlichtes Design ab. Das Smartphone verfügt zudem über eine durchsichtige Glas-Rückseite mit integrierten LED-Lichtstreifen, dem sogenannten „Glyph Interface“. Das individuell einstellbare LED-Licht zeigt zum Beispiel an, wer gerade anruft. Die Dual-Kamera weist zwei hochentwickelte 50 Megapixel-Sensoren auf und ermöglicht spektakulär realistische Aufnahmen. Das 6,55 Zoll große OLED Display mit 120 Hz verfügt über 1 Milliarde Farben mit adaptiver Bildwiederholungsrate. Das Smartphone ist in den Farben schwarz und weiß sowie mit unterschiedlichen Arbeits- und Datenspeichern erhältlich.

Ab sofort könnt ihr das Nothing Phone (1) bei der Telekom vorbestellen. n Kombination mit dem MagentaMobil Tarif S mit Top-Handy ist das Gerät mit 8 GB Arbeits- und 256 GB Datenspeicher für gerade einmal 1 Euro erhältlich. Ohne Tarif liegt der Preis für das Phone (1) je nach Ausführung zwischen 469 Euro und 549 Euro. Neben der Telekom nimmt auch Congstar ab sofort Vorbestellungen für das Nothing Phone (1) entgegen.

–> Hier findet ihr das Nothing Phone (1) bei der Telekom

–> Hier findet ihr das Nothing Phone (1) bei Congstar