Die Apple Back to School 2022 Aktion ist vor wenigen Augenblicken gestartet. Ab sofort und zeitlich begrenzt erhaltet ihr beim Kauf eines qualifizierten Macs oder qualifizierten iPads nicht nur einen Apple Bildungsrabatt, sondern auch eine Apple Geschenkkarte im Wert von bis zu 150 Euro kostenlos dazu. Darüberhinaus gibt es Rabatt auf Apple Care+.

Apple Back to School: 2022er Aktion ist soeben gestartet

Bereits in den letzten Jahren hat Apple während des Monats Juli seine Back to School Aktion in Deutschland gestartet (in den USA und weiteren Ländern ging es bereits in den letzten Tagen los). Ab sofort ist es wieder soweit. Die Sommer- bzw. Semesterferien sind (je nach Bundesland) bereits voll im Gange und in ein paar Wochen beginnt das neue Schuljahr bzw. das neue Semester. Damit Studenten, Dozenten, Lehrer und Co. für die kommenden Herausforderungen bestens gerüstet sind, bietet der Hersteller ab sofort seine BTS-Aktion an.

–> Hier geht es direkt zur Apple Back to School 2022 Promo

Nachdem Apple im vergangenen Jahr Gratis AirPods 2 zu jeder Bestellung beigelegt hat, gibt es in diesem Jahr eine Apple Geschenkkarte im Wert von bis zu 150 Euro gratis dazu. Allerdings ist dies nicht der einzige Vorteil, den ihr im Rahmen der Back to School Aktion in diesem Jahr erhaltet.

Das Back to School Offer beinhaltet zusätzlich zu den ermäßigten Bildungspreisen:

Apple Gift Card mit einem Betrag in Höhe von bis zu 150 Euro

20 Prozent Rabatt auf Apple Care+

einen Monat lang Apple Music und Apple TV+ kostenlos testen und im Anschluss daran, die Möglichkeit ein Studentenabonnement zum ermäßigten Preis von 5,99 Euro pro Monat — Kostenlose persönliche Gravur (bei qualifizierten Geräten)

Schnelle, kostenlose und kontaktfreie Lieferung

Kürzlich hat Apple das neue MacBook Air M2 sowie 13 Zoll MacBook Pro M2 vorgestellt. Die beiden Geräte sind nagelneu und werden erfreulicherweise von der Back to School Aktion umfasst. Aber auch viele weitere Mac- und iPad-Modelle sind mit von der Partie.

Qualifizierte Geräte

MacBook Air (M1) ab 1.084 Euro

MacBook Air (M2) ab 1.384

13″ MacBook Pro ab 1.484 Euro

14″ MacBook Pro ab 2.024 Euro

16″ MacBook Pro ab 2.475 Euro

iMac ab 1.304 Euro

iPad Air ab 628 Euro

iPad Pro ab 835 Euro

Studenten, Dozenten und Co. sollten in jedem Fall den Apple Education Store aufsuchen und die aktuelle Promo nutzen. Die diesjährige Apple Back to School Aktion gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit, nur solange der Vorrat reicht. Die Aktion läuft maximal bis zum 26. September 2022.

–> Hier geht es direkt zur Apple Back to School 2022 Promo