In den vergangenen Wochen und Monaten hat Apple verschiedene neue Original-Serien und -Filme angekündigt und nun wird abermals eine Erweiterung des Portfolios bekannt. Apple hat grünes Licht für die Entwicklung einer Original-Serie rund um die Automarke „Ferrari“ und dessen Gründer Enzo Ferrari gegeben.

The Hollywood Report berichtet, dass Apple dem Schöpfer Steven Knight und Regisseur Stefano Sollima den Auftrag erteilt hat, eine neue Ferrari-Serie zu entwickeln, die auf dem Gründer der Automarke und dem Leben von Enzo Ferrari basiert. Neben Knight und Sollima agieren Lorenzo Mieli und Paolo Sorrentino als ausführenden Produzenten. Die Serie ist inspiriert von der Bestseller-Biografie Ferrari Rex von Luca Del Monte.

Steven Knight äußerte sich wie folgt

„Ich bin begeistert, eine so eindrucksvolle Geschichte über diesen legendären Mann und seine ikonische Marke zu erzählen“, sagte Knight in einem Statement. „Enzo Ferraris absolut außergewöhnliches Leben wurde von seiner dramatischen persönlichen und beruflichen Reise bestimmt, und Ferrari ist eine Hommage an einen unglaublich komplexen und faszinierenden Menschen.“