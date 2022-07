Die Gardena Smart App hat ein kleines aber feines Update erhalten. Vor wenigen Tagen haben die Gardena Entwickler die Pflanzenbibliothek innerhalb der App dahingehend erweitert, dass ihr Pflanzen nicht nur manuell hinzufügen, sondern auch die Kamera eures Smartphones zur Pflanzenerkennung nutzen könnt.

Gardena smart App: Update bringt automatische Pflanzenerkennung per Foto

In den vergangenen Jahren haben wir euch zahlreiche smarte Gardena-Produkte für den Garten vorgestellt. Erst vor wenigen Wochen haben wir den neuen Gardena Mähroboter smart SILENO mit LONA-Technologie ausführlich betrachtet. Die GPS gestützte Navigation empfinden wir als echte Verbesserung.

Die Steuerung der Gardena smart System Produkte erfolgt über die Gardena smart App. Allerdings könnt ihr über diese nicht nur eure Geräte steuern, die App enthält unter anderem auch eine Pflanzenbibliothek. Es steht euch eine schier unendliche Liste an Pflanzen zur Auswahl, die ihr in die Kategorie „Meine Pflanzen“ aufnehmen könnt. Vermutlich wird der normale Hobbygärtner allerdings nicht jede Pflanze in seinem Garten oder auf dem Balkon exakt bestimmen können.

Genau hier setzt die automatische Pflanzenerkennung per Foto an. Diese Funktion wurde vor wenigen Tagen serverseitig von Gardena freigeschaltet, so dass ihr kein Update aus dem App Store herunterladen müsst. Ihr öffnet die Gardena smart App, wählt die Kategorie Pflanzen -> „Alle Pflanzen“ aus und klickt dort auf das Kamerasymbol. Nun könnt ihr ein neues Foto erstellen oder ein Foto aus eurer Mediathek auswählen.

Für eine erfolgreiche Erkennung eurer Pflanzen solltet ihr mehrere Aufnahmen (bis zu fünf) eurer Pflanzen aus mehreren Perspektiven machen. Blätter und Blüten helfen für eine deutliche Bestimmung. Achtet darauf, dass nur eine Pflanze im Fokus steht. Zudem gibt Gardena zu bedenken, dass ihr es vermeiden solltet, Aufnahmen aus großer Distanz zu tätigen oder unscharfe Bilder zu nutzen.

Wir haben das Ganze exemplarisch bei drei verschiedenen Pflanzen ausprobiert. Das Ganze hat erstaunlich gut geklappt. Einfach, wie empfohlen, mehrere Fotos der Pflanze anfertigen und analysieren lassen. Anschließend erhaltet ihr eine kleine Auswahl an Suchtreffern und ihr könnt schnell eine Pflanze hinzufügen. In unserem Beispiel haben wir eine Hortensie analysieren lassen und uns bei den Suchtreffern für den „Gefüllten Schnellball“ (Viburnum opulus Roseum) entschieden. Je nach Analyse erhaltet ihr mal mehr und mal weniger Suchtreffer zwischen denen ihr wählen könnt. Dies erleichtern in jedem Fall die Auswahl der Pflanze und man muss nicht die ganze Bibliothek durchscrollen.

Tipp: Auch wenn ihr kein Gardena smart System Produkt (Mähroboter, Steckdosen, Sensoren etc.) nutzt, habt ihr die Möglichkeit, die Pflanzenerkennung innerhalb der App zu nutzen.